Imortalidade não rola, mas como poderíamos viver muito mais tempo?

O desejo de uma vida bem mais extensa pode se tornar realidade algum dia por meio de terapias antienvelhecimento especiais, medicina regenerativa e intervenções genéticas.

Todas elas visam prolongar a expectativa de vida saudável e retardar o processo de envelhecimento, ou seja, a deterioração, em nível biotecnológico.

Já existem abordagens promissoras nas áreas de biotecnologia e genética. Estudos mostram que é possível interferir geneticamente no processo de envelhecimento em nível celular, por exemplo, por meio da preservação dos telômeros ou da melhoria da função mitocondrial —os telômeros são as capas protetoras nas extremidades dos cromossomos, que ficam mais curtas a cada divisão celular e ao final interrompem essa divisão, o que contribui para o envelhecimento.

Em células de levedura, essas terapias de rejuvenescimento celular e manipulações genéticas já demonstraram um aumento da expectativa de vida de até 82%.

Como base científica, isso é empolgante para as terapias de rejuvenescimento celular, mas não se sabe se essa tecnologia poderia ser aplicada em seres humanos algum dia.

Talvez seja possível aprendermos algo com o início da nossa vida, já que é nesse momento que o nosso corpo consegue zerar a idade biológica, ainda que o óvulo e o espermatozoide já sejam velhos quando se encontram.