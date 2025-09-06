UE multa Google em R$ 18,7 bi por prejudicar rivais; Trump ameaça retaliar

Essa foi a terceira multa contra o Google em uma semana. Nos EUA, um júri ordenou pagamento de US$ 425 milhões (R$ 2,3 bilhões) por coleta indevida de dados de celulares. Na França, a empresa foi multada em 325 milhões de euros (R$ 1,8 bilhão) por descumprir regras sobre cookies.

Por que isso importa

Decisão mostra endurecimento da UE e pode redefinir como bigtechs operam. As sucessivas multas reforçam a pressão global em relação a privacidade, monopólio e regras digitais, o que pode influenciar regulações em outros países.

Donald Trump criticou a multa e prometeu retaliar com tarifas comerciais. O presidente dos EUA, que jantou jantou na quinta-feira com do executivos e fundadores da Apple, Google e Microsoft, postou que a Europa estava "efetivamente tirando dinheiro que, de outra forma, iria para investimentos e empregos americanos".

Muito injusto, e o contribuinte americano não vai aceitar isso! Como eu disse antes, meu governo NÃO permitirá que essas ações discriminatórias continuem. Não podemos permitir que isso aconteça com a brilhante e sem precedentes engenhosidade americana e, se isso acontecer, serei forçado a iniciar um processo da Seção 301 para anular as penalidades injustas que estão sendo cobradas dessas empresas americanas contribuintes."

Trump, em postagem em sua rede social

Apesar da multa, Justiça dos EUA poupou Google de ter que vender seu o Chrome e o Android. A decisão do juiz distrital norte-americano Amit Mehta, que já tinha condenado a empresa por monopólio, aliviou a pressão ao livrar a empresa do fatiamento.