Dunker avisa: 'Até agora o vareio de bola é total: algoritmo 5 x 0 humanos'

Quando pensa no futuro da interação homem-máquina, Christian Dunker se sente um "otimista sem esperança". Apesar de reconhecer o potencial emancipatório de algumas tecnologias, ele vê que, na prática, ainda usamos as ferramentas de forma muito passiva.
Até aqui, temos nos mostrado idiotizados em relação à tecnologia. A gente está em uma selva, achando que esse negócio vai fazer o nosso trabalho
Christian Dunker, psicanalista
Em entrevista ao Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, ele explicou que sua esperança vem da possibilidade de criar instrumentos críticos e coletivos. Mas o ceticismo aparece com a percepção do quanto o placar está desequilibrado:
Para ele, a situação lembra a semifinal da Copa de 2014, quando o Brasil tomou de 7 a 1 da Alemanha. E essa goleada, segundo Dunker, tem muito a ver com a relação permissiva que temos com as big techs.
Tem gente defendendo as big techs, e o que elas fazem? Uma rave, 5 mil pessoas, sem extintor de incêndio, portas de saída, sem recomendação de idade… aí as pessoas se matam e o cara diz 'não fiz nada', 'não tenho responsabilidade' e a gente acredita nesse tipo de lorota
Christian Dunker, psicanalista
Diante dessa perspectiva, Dunker defende que as grandes empresas de tecnologia sejam responsabilizadas pelos danos causados pelo uso das redes sociais e seus algoritmos.
Dunker explica: celular sequestra seu cérebro ou amplia poderes humanos?
Os smartphones mudaram completamente a forma como vivemos e nos relacionamos. Desde que ficaram mais acessíveis, práticas que antes pareciam exclusivamente humanas ganharam novos contornos.
Uma pesquisa recente da Reviews.org mostrou que os americanos checam o celular, em média, 205 vezes por dia. Para muita gente, o aparelho já virou quase uma "extensão do corpo", não só pelo uso exagerado, mas também porque está ligado a uma sensação imediata de satisfação. É o que defende o psicanalista Christian Dunker.
Em entrevista ao Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, ele lembrou que o "corpo tem a ver com prazer e desprazer". Para Dunker, a necessidade de estar o tempo todo grudado na tela mostra como o excesso de uso "nos torna incapazes de suportar a frustração".
Terapia com IA é como refrigerante, diz Dunker: 'você bebe e só sente sede'
No início do século 20, a teoria behaviorista mostrou como uma sequência de reforços pode moldar o comportamento humano. Essa lógica lembra muito a dinâmica das máquinas: quanto mais uma IA aprende, mais se comporta de acordo com esses aprendizados. As inteligências artificiais conversacionais, ou os famosos chatbots, seguem esse mesmo caminho.
Em entrevista ao Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Christian Dunker ressaltou que, embora muita gente hoje recorra à terapia com a IA, elas ainda não podem oferecer algo fundamental num bom processo de análise: a capacidade humana de discordar.
Até agora as respostas que IA dá são quase sempre afirmativas: você está certo, vai aos poucos… Ela não faz perguntas boas, e devolve mais ou menos o que você espera ouvir
Christian Dunker, psicanalista
Dá para se apaixonar pela IA? 'Há formas degradantes de amor', diz Dunker
No filme Her, de Spike Jonze, o escritor solitário vivido por Joaquin Phoenix se apaixona por um sistema operacional. Há mais de uma década, quando foi lançado, o roteiro parecia ficção futurista. Hoje, poderia facilmente ser baseado em fatos reais.
Recentemente, o New York Times publicou a história de uma mulher de 28 anos que criou um namorado virtual, Léo, e passou a viver um relacionamento intenso com ele. Segundo a reportagem, ela chega a passar até 56 horas por semana com o webnamorado e gasta cerca de R$ 1,2 mil na versão premium do ChatGPT para manter a relação.
Nós achamos que o amor é sempre uma coisa boazinha, que salva todo mundo e é super legal. Só que existem amores fetichistas. Uma pessoa se apaixona por botas, pelo gato, pela coleção de selos. E são amores. Tendemos a dizer que, porque não é minha a minha forma de amar, não é amor. Mas é
Christian Dunker, psicanalista
DEU TILT
Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre as tecnologias que movimentam os humanos por trás das máquinas. O programa é publicado às terças-feiras no YouTube do UOL e nas plataformas de áudio. Assista ao episódio da semana completo.
