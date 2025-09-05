Detergente ou sabão? 5 truques da ciência para arrasar ao lavar a louça

Detergente ou sabão: qual é o melhor para lavar a louça? Quanto mais espuma, mais fácil remover a gordura? E a água quente, como ela ajuda no processo? Essas são algumas das perguntas respondidas pela química, uma excelente aliada de quem encara uma pia cheia de panelas, pratos, copos e talheres sujos e engordurados.

A diferença entre o detergente e o sabão se resume basicamente à estrutura molecular. Enquanto o sabão é composto por sebos vegetais, o detergente se constitui a partir de derivados petroquímicos. Ainda assim o funcionamento dele é praticamente o mesmo: remover a gordura.

Os dois são usados para desengordurar a louça porque fazem o meio de campo entre as moléculas de água, polares, e de gordura, apolares e hidrofóbicas (substância que não absorve a à água).