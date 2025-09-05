Acusada de monopólio, Apple diz que maioria dos apps não pagam taxas

O trabalho deles [os desenvolvedores] capacita pessoas no mundo tudo a serem mais criativas, se divertirem, aumentarem a produtividade e muito mais. Mal podemos esperar para ver o que eles vão fazer a seguir

Tim Cook, CEO da Apple, em comunicado à imprensa

Apple informou que bloqueou R$ 167 milhões de transações potencialmente fraudulentas no Brasil. Na prática, isso significa impedir o uso de aproximadamente 200 mil cartões de créditos roubados para compra de itens. A companhia cita ainda que removeu 5 milhões de avaliações e opiniões de apps por questões de fraude.

Enquanto Apple mostra impacto de sua loja no país, empresa foi demandada pelo Cade a "abrir" a App Store no Brasil. Órgão de competição exige que companhia permita meios alternativos de distribuição de aplicativos e sistemas de pagamento.

Medidas servem para evitar a consolidação de práticas que configuram abuso de posição dominante. A companhia é acusada de práticas competitivas, como impedir meios de pagamentos alternativos sem taxas e por não possibilitar a instalação de apps fora de sua loja.

Entenda o processo contra a Apple no Cade

Origem da ação é uma reclamação do Mercado Livre no Cade contra a Apple de 2022. Empresa de varejo acusa a gigante da tecnologia de práticas monopolistas. O motivo é a empresa ter rejeitado uma atualização de app, na qual havia o oferecimento de conteúdo digital de terceiros em uma janela externa.