Acusada de monopólio, Apple diz que maioria dos apps não pagam taxas

Guilherme Tagiaroli
Do UOL
Pessoas passam por logotipo da Apple em loja dentro da Grand Central Station, em Nova York (EUA) Imagem: Lucas Jackson/Reuters

A Apple diz que em mais de 90% do faturamento das vendas realizadas por meio da sua loja de aplicativos, a App Store, os desenvolvedores não pagaram comissão para a empresa. A companhia responde ao Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) a acusação de práticas monopolistas.

O que aconteceu

App Store movimentou R$ 63,8 milhões em cobranças e vendas em 2024. Dados foram divulgados hoje e números são de estudo realizado pela professora da FGV Silvia Fagá de Almeida. Em mais de 90% das vendas, não houve pagamento de taxas por parte dos desenvolvedores.

Metade dos ganhos de desenvolvedores brasileiros vem de fora do país, diz o estudo. O dado, segundo a Apple, mostra que o alcance de ter um app na loja da companhia é global, além de atestar a qualidade das aplicações feitas no Brasil.

O trabalho deles [os desenvolvedores] capacita pessoas no mundo tudo a serem mais criativas, se divertirem, aumentarem a produtividade e muito mais. Mal podemos esperar para ver o que eles vão fazer a seguir
Tim Cook, CEO da Apple, em comunicado à imprensa

Apple informou que bloqueou R$ 167 milhões de transações potencialmente fraudulentas no Brasil. Na prática, isso significa impedir o uso de aproximadamente 200 mil cartões de créditos roubados para compra de itens. A companhia cita ainda que removeu 5 milhões de avaliações e opiniões de apps por questões de fraude.

Enquanto Apple mostra impacto de sua loja no país, empresa foi demandada pelo Cade a "abrir" a App Store no Brasil. Órgão de competição exige que companhia permita meios alternativos de distribuição de aplicativos e sistemas de pagamento.

Medidas servem para evitar a consolidação de práticas que configuram abuso de posição dominante. A companhia é acusada de práticas competitivas, como impedir meios de pagamentos alternativos sem taxas e por não possibilitar a instalação de apps fora de sua loja.

Entenda o processo contra a Apple no Cade

Origem da ação é uma reclamação do Mercado Livre no Cade contra a Apple de 2022. Empresa de varejo acusa a gigante da tecnologia de práticas monopolistas. O motivo é a empresa ter rejeitado uma atualização de app, na qual havia o oferecimento de conteúdo digital de terceiros em uma janela externa.

Mercado Livre argumenta que a App Store é um monopólio. Na representação, é dito que "o único que ganha com a proibição [da atualização à época] é a Apple", "enquanto perdem os desenvolvedores, distribuidores de bens e serviços digitais e os consumidores". Para a varejista, a Apple impõe aos desenvolvedores uma série de restrições em matérias de compras dentro de aplicativos.

Apple cobra uma taxa que varia de 15% a 30% em compras feitas dentro da sua plataforma, dependendo do desenvolvedor. A empresa já se defendeu diversas vezes, alegando que seu sistema é seguro e que taxas servem para manutenção da loja e de mecanismos de segurança. A companhia diz que tem sistemas robustos para evitar fraude e que a eventual liberação de apps fora da sua loja tem a chance de proliferar apps pornográficos, de distribuição de pirataria e de vírus.

Números mostram importância da App Store no país e sugere que mudanças, como a sugerida pelo Cade, vão causar impacto. Mesmo tendo cerca de 10% de divisão de mercado no Brasil, a Apple diz que não é um monopólio.

Se nada mudar, até o fim de setembro, Apple deve cumprir determinação do Cade. A Epic Games, desenvolvedora do jogo Fortnite, espera relançar seu jogo na loja até outubro. Ainda não que tenha processado a Apple no Brasil, a companhia entrou com ações em várias partes do mundo contra a gigante de tecnologia por achar que taxação era uma prática anticompetitiva.

