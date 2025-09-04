No maior eclipse solar do século, Sol vai desaparecer por 6 minutos

No dia 2 de agosto de 2027, o céu de parte do planeta vai se apagar em plena luz do dia. Trata-se do maior eclipse solar do século 21, já confirmado pela Nasa. O fenômeno terá mais de seis minutos de escuridão total.

Onde será possível observar

O eclipse total, onde a Lua encobre completamente o Sol, poderá ser observado na Espanha, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, Arábia Saudita, Iêmen e Somália. Nessas regiões, o espetáculo cósmico será completo: o céu escurece em pleno dia, a temperatura cai e até os animais se confundem, como se fosse a noite chegando de repente.

Já boa parte da Europa, África e sul da Ásia poderão observar o eclipse de forma parcial.