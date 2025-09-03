Novo vídeo mostra suposto iPhone 17 Pro Max e dá detalhes sobre design

Um vídeo supostamente vazado mostra o que seria o novo iPhone 17 e levanta rumores. O lançamento oficial do produto acontece no dia 9 de setembro.
O que aconteceu
Imagens começaram a circular nas redes sociais esta semana. Vídeo gerou debates sobre o design da nova versão.
Veracidade do vídeo não foi confirmada. A especulação é que as imagens teriam sido gravadas em uma linha de produção na China.
Vídeo mostra o que seria o novo iPhone 17 Pro Max. Nele, é possível ver uma pessoa mexendo em três aparelhos, sendo um preto e os outros em dois tons de prata.
Modelo das câmeras traseiras é novo. Tanto o iPhone 17 Pro Max, quanto o iPhone 17 Pro teriam três câmeras traseiras em um módulo que se estende por toda a parte superior.
Atrás, também haveria uma outra parte em relevo. Os detalhes do vídeo são os mesmos que já haviam aparecido em imagens vazadas.
Outras imagens corroboram o que se vê no vídeo. Majin Bu, perfil conhecido por vazar informações de lançamentos tecnológicos, não compartilhou o vídeo divulgado esta semana, mas já publicou outras imagens de aparelhos e de capinhas oficiais que revelam o mesmo design.
Lançamento oficial do novo iPhone acontece no dia 9 de setembro. Durante evento da Apple, ele deve ser anunciado nas versões padrão, Air, Pro e Pro Max.
Supostos vazamentos a respeito do novo iPhone vêm sendo divulgados desde o começo do ano. Informações sobre a espessura e o tamanho da bateria também foram especuladas anteriormente.
