Terapia com IA é como refrigerante, diz Dunker: 'Você bebe e só sente sede'

Até agora as respostas que IA dá são quase sempre afirmativas: você está certo, vai aos poucos? Ela não faz perguntas boas, e devolve mais ou menos o que você espera ouvir

Christian Dunker, psicanalista

Segundo ele, é como beber refrigerante: quanto mais você toma, mais sede sente. Hoje, as IAs ainda estão num nível muito básico para oferecer a alguém qualquer tipo de processo terapêutico. E o aumento do uso da IA para "fins terapêuticos" não deve matar a profissão de psicólogo ou psicanalista, mas impulsionar a busca por terapia de verdade.

As pessoas têm interações com a IA e percebem que exprimir seus conflitos e colocar as suas dificuldades causa um efeito terapêutico

Christian Dunker, psicanalista

Esse efeito de alívio, diz ele, pode ser confundido com psicoterapia, mas ainda está longe de ser. Para Dunker, nada substitui o fator humano.

Uma boa terapia não acelera, ela vai no teu tempo. Uma boa terapia deixa você aproveitar o seu silêncio, o teu vazio e intervalo, não joga um scrolling no que você está fazendo. Uma boa terapia contraria e levanta boas perguntas, não responde às suas demandas. Tudo o que a lógica dessa linguagem não faz

Christian Dunker, psicanalista

