Qual a fase da Lua hoje (3)? Veja calendário lunar de setembro de 2025

Atualmente, a Lua está em sua fase crescente, período em que o Sol passa a iluminar novamente parte de sua superfície, mas ainda de forma incompleta. Isso ocorre porque, nessa etapa do ciclo, o satélite já deixou o alinhamento com o Sol (Lua nova) e avança gradualmente rumo à posição oposta (Lua cheia).
Calendário lunar - setembro de 2025
O ciclo da Lua tem duração média de 29,5 dias, conhecido como mês sinódico. Entre agosto e setembro de 2025, as fases principais acontecem nas seguintes datas:
- Lua crescente - 31 de agosto, às 3h25
- Lua cheia - 7 de setembro, às 15h08
- Lua minguante - 14 de setembro, às 7h32
- Lua nova - 21 de setembro, às 16h54
- Lua crescente - 29 de setembro, às 20h53
Principais fases
Na Lua crescente, a claridade vai aumentando pouco a pouco;
Na Lua cheia, toda a face voltada para a Terra fica iluminada;
Na Lua minguante, a luminosidade diminui, marcando a preparação para o recomeço do ciclo;
Na Lua nova, o satélite posiciona-se entre a Terra e o Sol, tornando-se invisível a olho nu.
Essas mudanças são consequência da posição relativa entre Sol, Terra e Lua, facilmente percebidas em noites de céu limpo.
Características da Lua crescente
Essa fase está diretamente ligada às marés, já que a gravidade lunar influencia os oceanos. Nos períodos de Lua crescente e cheia, ocorrem as chamadas marés vivas, em que a diferença entre maré alta e baixa é mais acentuada.
Além de afetar as águas, estudos mostram que o aumento da luminosidade lunar também influencia o comportamento de diferentes organismos. Espécies marinhas e noturnas, como corais, moluscos, tartarugas marinhas e aves migratórias, apresentam alterações em função da luz da Lua crescente.
Aspectos científicos da Lua
A Lua é o único satélite natural do planeta, com diâmetro correspondente a aproximadamente um quarto da Terra. Sua distância média é de 384.400 km, mas essa medida varia devido à órbita elíptica: no perigeu, aproxima-se de 363 mil km, e no apogeu pode chegar a 405 mil km.
O modo como a iluminação é vista depende do hemisfério terrestre. No Sul, a parte iluminada da Lua crescente aparece do lado esquerdo; no Norte, do lado direito. Essa diferença ocorre por causa da perspectiva do observador em relação à superfície terrestre.
Outro fenômeno marcante é a rotação síncrona: a Lua leva o mesmo tempo para girar em torno de si e para orbitar a Terra. Por esse motivo, vemos sempre a mesma face voltada para nós, enquanto o lado oposto — erroneamente chamado de "escuro" — também recebe luz solar, mas não é visível da Terra sem recursos tecnológicos.
Apesar de exercer forte influência sobre os oceanos, a gravidade lunar não tem impacto direto no corpo humano. Por isso, não existem evidências científicas de que suas fases interfiram no humor, na saúde ou nos ritmos biológicos das pessoas.
