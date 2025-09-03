Qual a fase da Lua hoje (3)? Veja calendário lunar de setembro de 2025

Características da Lua crescente

Essa fase está diretamente ligada às marés, já que a gravidade lunar influencia os oceanos. Nos períodos de Lua crescente e cheia, ocorrem as chamadas marés vivas, em que a diferença entre maré alta e baixa é mais acentuada.

Além de afetar as águas, estudos mostram que o aumento da luminosidade lunar também influencia o comportamento de diferentes organismos. Espécies marinhas e noturnas, como corais, moluscos, tartarugas marinhas e aves migratórias, apresentam alterações em função da luz da Lua crescente.

Aspectos científicos da Lua

A Lua é o único satélite natural do planeta, com diâmetro correspondente a aproximadamente um quarto da Terra. Sua distância média é de 384.400 km, mas essa medida varia devido à órbita elíptica: no perigeu, aproxima-se de 363 mil km, e no apogeu pode chegar a 405 mil km.

O modo como a iluminação é vista depende do hemisfério terrestre. No Sul, a parte iluminada da Lua crescente aparece do lado esquerdo; no Norte, do lado direito. Essa diferença ocorre por causa da perspectiva do observador em relação à superfície terrestre.