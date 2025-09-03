É possível desativar a Meta AI do WhatsApp? Entenda como funciona

O Meta AI, recurso de inteligência artificial do WhatsApp, ainda gera muitas dúvidas entre os usuários. Ele aparece como um botão nas conversas e oferece respostas rápidas, buscas no app e até a criação de imagens. No Brasil, não é possível excluir ou desativar a função completamente.

O que é a Meta AI no WhatsApp

A Meta AI é um chatbot integrado ao WhatsApp. Ela funciona de forma semelhante a assistentes virtuais, mas dentro do próprio app. O usuário pode iniciar uma conversa exclusiva com a IA ou chamá-la em grupos, usando @MetaAI.

É confiável? Como funciona a privacidade

As conversas tradicionais do WhatsApp são protegidas por criptografia de ponta a ponta. Isso garante que apenas você e a pessoa com quem fala possam ler as mensagens.