'Coração' de borboleta cósmica pode dar pistas sobre a formação da Terra

Imagem do 'coração' da Nebulosa Borboleta obtida pelo telescópio Imagem: Divulgação/ESA/Webb, NASA & CSA, M. Matsuur

Pesquisadores descobriram que a estrela central, responsável pelo brilho da nebulosa, é uma das mais quentes já conhecida, com 220 mil Kelvin. Além disso, a equipe identificou a composição do toro. Ali, eles encontraram silicatos cristalinos, como o quartzo, e grãos de poeira, que são considerados semelhante às rochas e areia da Terra. A formação desses grãos de poeira era debatido há anos pelos astrônomos e, agora, a pesquisa sugere que eles podem ser formados por meio de toros.

Isso nos diz que os cristais provavelmente se formaram no toro, um ambiente denso e estável que se construiu a partir do material ejetado da estrela há milhares de anos. A partir disso, podemos aprender mais sobre o estado das estrelas tanto agora quanto no momento em que morrem.

Mikako Matsuura, pesquisadora Escola de Física e Astronomia da Universidade de Cardiff em comunicado

Pesquisa também pode ajudar a entender a formação da Terra. Além do estudo sobre o núcleo, os pesquisadores também detectaram que a superfície do toro é composta por HAPs (hidrocarbonetos aromáticos policíclicos), que são compostos à base de carbono encontrados no petróleo bruto. Segundo os cientistas, eles parecem aparecer em áreas "mais energéticas e caóticas".