Por que geladeira dá mais estalos à noite e quando isso significa problemas

Se você já acordou assustado com estalos vindos da geladeira, saiba que esse barulho é mais comum do que parece. Na maioria dos casos, especialistas explicam que não há motivo para grande preocupação.

O que aconteceu

Sons podem estar ligados ao processo de degelo. A resistência interna das geladeiras do modelo frost free é acionada automaticamente para derreter o gelo que se acumula no congelador. Com o aquecimento da peça, há choque térmico e, consequentemente, rachaduras no gelo.

Silêncio faz com que os sons pareçam mais intensos. Os barulhos parecem mais altos durante a madrugada, mas o degelo ocorre várias vezes ao dia.