Imigração dos EUA terá acesso a software israelense que hackeia celulares

O departamento de imigração dos EUA terá acesso a um programa de origem israelense que rastreia celulares e hackeia aplicativos criptografados.

O que aconteceu

Contrato de US$ 2 milhões com a Paragon Solutions foi assinado no ano passado, mas esbarrou em ordem executiva. O então presidente, Joe Biden, colocou a compra sob revisão, para que fosse avaliado se o programa atendia às exigências para a utilização de aplicativos do tipo nos EUA.

Ordem executiva do próprio governo Biden estabelece normas para uso de spyware por agências. O texto afirma que os EUA "não farão uso operacional de spyware comercial que represente riscos significativos de contrainteligência ou segurança".