Imigração dos EUA terá acesso a software israelense que hackeia celulares

Colaboração para o UOL, de São Paulo
Graphite possibilita rastreio de aparelhos e leitura de mensagens, incluindo em apps criptografados
Graphite possibilita rastreio de aparelhos e leitura de mensagens, incluindo em apps criptografados Imagem: Creative Commons

O departamento de imigração dos EUA terá acesso a um programa de origem israelense que rastreia celulares e hackeia aplicativos criptografados.

O que aconteceu

Contrato de US$ 2 milhões com a Paragon Solutions foi assinado no ano passado, mas esbarrou em ordem executiva. O então presidente, Joe Biden, colocou a compra sob revisão, para que fosse avaliado se o programa atendia às exigências para a utilização de aplicativos do tipo nos EUA.

Ordem executiva do próprio governo Biden estabelece normas para uso de spyware por agências. O texto afirma que os EUA "não farão uso operacional de spyware comercial que represente riscos significativos de contrainteligência ou segurança".

Pausa no contrato foi suspensa em 30 de agosto. A liberação consta no sistema federal de licitações e só foi reportada hoje pela imprensa norte-americana. Até a publicação deste texto, nem a Paragon nem o governo do presidente Donald Trump haviam se manifestado sobre a liberação do contrato.

Temor é que spyware seja usado para perseguir imigrantes

Desde que reassumiu a Casa Branca, Trump colocou diversas medidas anti-imigração em prática e aumentou deportações. Embora ele tenha prometido combater apenas a imigração ilegal, suas políticas também afetam residentes legais, como estudantes, trabalhadores e solicitantes de asilo.

Republicano ainda revogou proteções que impediam prisões de imigrantes em locais como escolas, igrejas e hospitais. Paralelamente, emitiu uma ordem executiva para eliminar o direito à cidadania automática para filhos de imigrantes ilegais nascidos nos EUA.

Como o programa espião pode colaborar com Trump

Chamado Graphite, software controla e rastreia celulares. Com ele o departamento de imigração poderá ler mensagens, arquivos e dados armazenados em aplicativos criptografados, como é o caso do WhatsApp.

Spyware também podem ser usado para escuta. Neste caso, ele se utiliza do gravador de áudio do próprio celular.

Empresa, no entanto, afirma prezar pelo uso adequado da ferramenta. A Paragon Solutions promete encerrar contratos com governos que usem o spyware para atingir membros da sociedade civil.

Empresa já se envolveu em polêmicas

Pelo menos 90 jornalistas e membros da sociedade civil foram alvos do Graphite no começo do ano. O WhatsApp disse ter detectado o uso do spyware contra ativistas e repórteres na Europa.

Na Itália, duas organizações de mídia entraram com queixa criminal. O escândalo levou ao cancelamento de um contrato entre a Paragon e os serviços de inteligência italianos. A polícia canadense também levantou suspeitas do uso do software espião.

