Dunker explica: celular sequestra seu cérebro ou amplia poderes humanos?

Uma característica dessa tela [smartphone] é que ela está sempre oferecendo, sempre dizendo que você tem valor? [Com isso], você vai matando o que é o respiro, a experiência de intervalo entre presença e ausência. Qual o resultado? Um estado de indiferença e apatia. Isso faz muito mal

Christian Dunker, psicanalista

Acompanhados, mas sempre sozinhos?

Nunca foi tão fácil encontrar companhia. Desde o lançamento do Facebook, em 2004, a promessa de conexões se expandiu do ambiente universitário nos EUA para o mundo inteiro. Mas, mesmo com a chance de conhecer milhares de pessoas e ter listas de amigos intermináveis, a experiência da solidão parece crescer cada vez mais.

Segundo Christian Dunker, o que muita gente vive hoje é uma mistura de FOMO (Fear of Missing Out, ou medo de estar perdendo algo) com isolamento e exclusão. Para ele, essa sensação é "perfeitamente compatível com a sociabilidade" atual, pois quanto mais ela se amplia, mais as pessoas se sentem sozinhas em meio à multidão.

Esse tipo de sociabilidade, explica o psicanalista, é frágil e de baixa qualidade. Algo que podemos chamar de "efeito Roberto Carlos":