Qual a fase da Lua hoje (31)? Veja calendário lunar de setembro 2025

A atual fase da Lua é crescente, o que significa que o Sol volta a iluminar o disco lunar, mas ainda não completamente. Isso ocorre porque, nesse ponto do ciclo, a Lua está se afastando da posição de alinhamento com o Sol (Lua nova) e avançando em direção ao alinhamento oposto (Lua cheia).
Calendário lunar de setembro de 2025
A Lua passa por diferentes fases em um ciclo de cerca de 29,5 dias, conhecido como mês sinódico. As principais fases lunares ocorrem nas seguintes datas entre agosto e setembro:
- Lua crescente - 31 de agosto, às 3h25
- Lua cheia - 7 de setembro, às 15h08
- Lua minguante - 14 de setembro, às 7h32
- Lua nova - 21 de setembro, às 16h54
- Lua crescente - 29 de setembro, às 20h53
Durante essas fases:
- A Lua crescente surge após a Lua nova e representa o aumento gradual da iluminação;
- Na Lua cheia a face da Lua voltada para a Terra está totalmente iluminada pelo Sol;
- A Lua minguante marca a diminuição da luz refletida, encerrando o ciclo.
- Já Lua nova ocorre quando a Lua está posicionada entre a Terra e o Sol, tornando-se invisível no céu;
Essas fases resultam da posição relativa entre Sol, Terra e Lua e podem ser observadas com facilidade em noites de céu limpo.
Características da lua crescente
Essa fase tem efeitos bem documentados sobre os oceanos, devido à força gravitacional que a Lua exerce sobre a Terra. Essa atração é responsável pelas marés, com efeitos especialmente marcantes durante as fases crescente e cheia, quando ocorrem as chamadas marés vivas, de maior amplitude.
Além das marés, estudos observacionais sugerem que algumas espécies marinhas e animais noturnos também são influenciados pela luminosidade lunar. A Lua crescente, por exemplo, oferece luminosidade crescente durante a noite, o que pode favorecer determinadas interações no ambiente natural. Entre os organismos que demonstram respostas sensíveis à luz lunar estão os corais, moluscos, tartarugas marinhas e aves migratórias.
Curiosidades científicas sobre a Lua
A Lua é o único satélite natural da Terra e tem aproximadamente um quarto do diâmetro terrestre. Ela está, em média, a 384.400 km de distância da Terra, embora essa distância varie ao longo do mês devido à sua órbita elíptica. Nos pontos mais próximos (perigeu), ela pode estar a cerca de 363 mil km, e nos mais distantes (apogeu), até 405 mil km.
A forma como vemos a Lua também muda conforme o hemisfério onde se está. No hemisfério Sul, a parte iluminada da Lua crescente aparece voltada para a esquerda, enquanto no hemisfério Norte aparece à direita. Essa diferença é causada pela perspectiva de observação em relação à posição do observador no planeta.
A Lua também tem um movimento conhecido como rotação síncrona, o que significa que ela gira em torno de si mesma na mesma velocidade com que orbita a Terra — por isso, vemos sempre a mesma face lunar. Já o lado oposto, erroneamente chamado de "lado oculto", também recebe luz solar, mas nunca é visível da Terra sem o uso de sondas ou espaçonaves.
Embora sua gravidade influencie fortemente os oceanos, a massa dos seres humanos é pequena demais para sofrer qualquer alteração fisiológica perceptível por conta da Lua. Dessa forma, não há evidências científicas de que as fases lunares causem efeitos diretos sobre a saúde humana, humor ou ciclos biológicos.
