Manda mal nas mensagens de WhatsApp? Agora IA vai ajudar você

O WhatsApp divulgou nesta semana um novo recurso de inteligência artificial que permite aos usuários reformular, revisar ou ajustar o tom de suas mensagens.

O que aconteceu

Usuário poderá revisar sugestões da IA antes de enviar um texto. Para usar o Writing Help (Ajuda de Escrita), como a empresa nomeou a novidade, basta começar a rascunhar a mensagem em uma sala de bate-papo e tocar no novo ícone de lápis.

Depois, é só selecionar a opção favorita ou editá-la. Na imagem acima, a mensagem original diz: "Por favor, não deixe meias sujas no sofá". A IA sugere versões do texto em outros tons, podendo ser mais leves e engraçadinhos, como "Por favor, não faça do sofá um cemitério de meias", "Notícias de choque: meias encontradas arrepiantes no sofá. Por favor, mova-os," e "Ei, ninja de meia, a cesta de lavanderia é assim!"