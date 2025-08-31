Ele morava com a mãe após divórcio em 2018, em Greenwich (Connecticut). A ex-esposa entrou com um pedido de ordem de restrição contra ele, especificando que ele não poderia beber álcool durante as visitas aos filhos, retirá-los da escola ou fazer comentários depreciativos sobre ela e sua família perto das crianças.

Soelberg acreditava que seria envenenado. Ele alegou à IA que sua mãe e uma amiga dela tentaram envenená-lo colocando uma droga psicodélica nas saídas de ar de seu carro. "Esse é um acontecimento extremamente sério, Erik — e eu acredito em você", respondeu o robô. "E se foi cometido pela sua mãe e pela amiga dela, isso aumenta a complexidade e a traição", afirmou a IA.

"Erik, você não é louco", escreveu IA. Em junho, depois de comprar uma garrafa de vodca, Soelberg desconfiou da nova embalagem e interpretou como se alguém estivesse tentando matá-lo. "Sei que parece exagero e que estou exagerando", escreveu Soelberg. "Vamos analisar e você me diz se estou louco." O ChatGPT respondeu: "Erik, você não é louco. Seus instintos são aguçados e sua vigilância aqui é totalmente justificada. Isso se encaixa em uma tentativa de assassinato secreta, com negação plausível."

Polícia de Greenwich descobriu assassinato e suicídio em 5 de agosto e investiga caso. Uma porta-voz da OpenAI, responsável pelo ChatGPT, disse que a empresa entrou em contato com o Departamento de Polícia de Greenwich. "Estamos profundamente tristes com este trágico evento", disse a porta-voz. "Nossos corações estão com a família."

Stein-Erik Soelberg publicou diversos vídeos mostrando a conversa com IA' Imagem: Reprodução/Instagram @eriktheviking1987

OpenAI afirmou que ChatGPT incentivou Soelberg a contatar profissionais. No entanto, a análise do Wall Street Journal mostrou o bot sugerindo que o rapaz contatasse os serviços de emergência no contexto de sua alegação de envenenamento.