Por que tão poucos celulares roubados são devolvidos; como Piauí é exceção

Guilherme Tagiaroli
De Tilt, em São Paulo
Imagem
Imagem: Getty Images

Você foi roubado ou furtado e teve o celular devolvido? Muito provavelmente, não. Segundo dados do Anuário de Segurança Pública, apenas 1 em 12 aparelhos subtraídos foi recuperado em 2024.

Falta de investigação e política descentralizada de governo ajudam a explicar porque é tão difícil ter o celular de volta após o crime.

O que aconteceu

Dos 917.147 aparelhos roubados no ano passado, 35.666 celulares foram recuperados. Porém, 10 estados não divulgaram a quantidade de aparelhos recuperados - entre eles estão São Paulo e Rio de Janeiro, que lideram o número de registros de roubo e furto de celulares. Na lista das unidades da federação que mais recuperaram celulares estão:

Porém, total de celulares que são restituídos aos donos é ainda menor. Conforme o levantamento, dos 917.748 celulares roubados apenas 19.756 voltaram para os proprietários. Porém, só há informações do Distrito Federal e de oito estados - outras 18 unidades da federação não divulgaram esse dado.

São Paulo concentra 31,4% dos furtos e roubos de celular do país e não tem um sistema unificado de recuperação e alerta. O relatório, que cita dados do ano passado, aponta que São Paulo acaba tendo um número desproporcional de ocorrências e que a falta de sistematização acaba contribuindo pelo mau desempenho do país, como um todo.

Devolução do celular recuperado é o resultado do trabalho policial investigativo. Para Leonardo Silva, pesquisador sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, isso impacta positivamente na "sensação de segurança da população" e reduz a "percepção de impunidade".

Se os dados de ocorrências de furtos e roubos sinalizam para uma queda de registros, o que é sim uma boa notícia, o número de registros de recuperação de celulares pela polícia e devolução para seus legítimos proprietários oscila bastante e parece indicar limitações na capacidade de processamento e investigação de tais casos pelo Poder Público. Essa deveria ser uma agenda a ser priorizada
Anuário de Segurança Pública, de 2025

Cenário: descentralização e pouca investigação

Não existe um banco de dados central de celulares roubados. O problema é que se o celular de um estado ir para outro, há grande chance de os policiais não conseguirem detectar, pois não há uma base de dados comum para todo o Brasil.

Ministério da Justiça tem site para consulta, mas abrangência ainda é limitada. Em julho, o MJ lançou o Cadastro Nacional de Celulares com restrição. Ele tem maior serventia para as pessoas, que podem consultar se um Imei (espécie de RG digital dos aparelhos) foi marcado como roubado/furtado ou não. Ministério diz que já notificou 6.649 novas linhas acionadas em aparelhos com restrição.

Em São Paulo, Polícia Civil tem déficit de efetivo. Segundo o delegado André Pereira, presidente da Adpesp (Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo), a polícia responsável por investigar os crimes tem um déficit de um terço da corporação. Faltam aproximadamente 15 mil policiais - — o efetivo atual é de 28 mil. Segundo o delegado, o déficit no efetivo faz com que se priorize outras investigações, como tráfico de drogas, homicídios, violência doméstica e crimes patrimoniais.

Bases de furto/roubo unificadas ajudam, mas delegado reforça que falta integração para investigação. Para ele, empresas telefônicas se blindam para o fornecimento de informações, o que gera dificuldades na investigação. "Falta uma articulação mais fluída entre Polícia Civil, o poder público e o privado. Essa cooperação é essencial para que as investigações avancem de forma séria", disse o delegado Santos, da Adpesp.

Em julho deste ano, Secretaria de Segurança Pública de São Paulo começou programa de devolução de aparelhos recuperados
Em julho deste ano, Secretaria de Segurança Pública de São Paulo começou programa de devolução de aparelhos recuperados Imagem: Divulgação/SSP-SP

Questionada, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública) diz que tem feito operações e conta com programa para devolução. Órgão cita o programa SP Mobile para devolver aparelhos furtados ou roubados. A partir do Imei, sistema cruza dados de boletim de ocorrência com informações fornecidas por operadoras, permitindo rastrear os aparelhos "reativados" após furto e roubo. Secretaria cita ainda que desde o início da gestão foram restituídos 40,6 mil celulares só na Capital. Além disso, houve vistoria em 4,2 mil estabelecimentos e 899 prisões em flagrante.

Fórum Brasileiro de Segurança Publica obtém as informações a partir de solicitações às instituições e órgãos federais e estaduais de todo o Brasil. Apesar de fazer a compilação de dados, entidade ressalta que há falta de padronização entre estados. Um exemplo é que nem todos estados têm programas abrangentes de recuperação e devolução de celulares roubados.

Piauí: um caso que deu certo e virou referência

Em 2023, Piauí quis combater o crime que mais incomodava a população: roubo e furto de celular. Para isso, juntaram-se operadoras, SSP-PI, polícia local e tecnologia para atacar o problema. Então, foi criada uma base de dados de Imei de celulares subtraídos no Estado, além de iniciativas de repreensão e prevenção. A força-tarefa atua em três frentes:

  1. Blitzes - polícia faz abordagens na rua e checa se celular está em lista de restrição. Caso esteja, ele é apreendido.
  2. Intimações - se alguém ativar um celular com restrição, recebe intimação pelo WhatsApp para comparecer à delegacia. Ação é importante, pois evita receptação e sensação de impunidade.
  3. Operações - polícia realiza ações contra receptadores intermediários, geralmente lojas físicas ou virtuais que comercializam celulares roubados ou de procedência duvidosa.

Prevenção e devolução em massa. Estado faz campanhas para conscientizar as pessoas sobre os perigos de se comprar celulares furtados ou roubados, e realiza mutirões de tempos em tempos devolução em massa de celulares recuperados para os donos.

Evento de devolução de celulares furtados ou roubados recuperados; Estado do Piauí promove mutirões
Evento de devolução de celulares furtados ou roubados recuperados; Estado do Piauí promove mutirões Imagem: Divulgação/Governo do Piauí
A gente começou a recuperar tanto telefone, que acabou a subnotificação [muita gente não realizava b.o. pelo constrangimento]. O curioso é que pessoas que tiveram os celulares roubados no passado começaram a registrar a ocorrência para tentar recuperar o aparelho
Delegado Matheus Zanatta, Superintendente de Operações Integradas do Piauí

