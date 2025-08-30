Por que tão poucos celulares roubados são devolvidos; como Piauí é exceção

Porém, total de celulares que são restituídos aos donos é ainda menor. Conforme o levantamento, dos 917.748 celulares roubados apenas 19.756 voltaram para os proprietários. Porém, só há informações do Distrito Federal e de oito estados - outras 18 unidades da federação não divulgaram esse dado.

São Paulo concentra 31,4% dos furtos e roubos de celular do país e não tem um sistema unificado de recuperação e alerta. O relatório, que cita dados do ano passado, aponta que São Paulo acaba tendo um número desproporcional de ocorrências e que a falta de sistematização acaba contribuindo pelo mau desempenho do país, como um todo.

Devolução do celular recuperado é o resultado do trabalho policial investigativo. Para Leonardo Silva, pesquisador sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, isso impacta positivamente na "sensação de segurança da população" e reduz a "percepção de impunidade".

Se os dados de ocorrências de furtos e roubos sinalizam para uma queda de registros, o que é sim uma boa notícia, o número de registros de recuperação de celulares pela polícia e devolução para seus legítimos proprietários oscila bastante e parece indicar limitações na capacidade de processamento e investigação de tais casos pelo Poder Público. Essa deveria ser uma agenda a ser priorizada

Anuário de Segurança Pública, de 2025

Cenário: descentralização e pouca investigação

Não existe um banco de dados central de celulares roubados. O problema é que se o celular de um estado ir para outro, há grande chance de os policiais não conseguirem detectar, pois não há uma base de dados comum para todo o Brasil.