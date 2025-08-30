Qual a fase da Lua hoje (30)? Veja calendário lunar de agosto e setembro

A atual fase da Lua é nova, o que significa que o satélite não pode ser visto da Terra porque está totalmente alinhado com o Sol.

Nessa posição, a face iluminada fica voltada para o astro-rei e a face escura, para nós, o que dá a impressão de que a Lua desapareceu do céu noturno. Mas durante a madrugada do dia 31/08 ela começará a ganhar contornos, já que se iniciará a fase crescente, quando o disco começa a ganhar iluminação novamente.

Calendário lunar de agosto e setembro de 2025

A Lua passa por diferentes fases em um ciclo de cerca de 29,5 dias, conhecido como mês sinódico. As principais fases lunares ocorrem nas seguintes datas entre agosto e setembro: