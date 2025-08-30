Pix automático, agendado, por voz e até internacional; saiba a diferença

A concepção do produto coloca o usuário no controle. A empresa envia um pedido de autorização e fica claro o valor cobrado, a frequência, os limites. E o usuário consegue cancelar a qualquer momento

Sebastian Fantini, diretor de produtos do Ebanx

Além dessa modalidade, o Pix já permite agendamento de transferências, inclusive de forma recorrente, e também o parcelamento, que funciona como uma oferta de crédito semelhante ao cartão.

E se a pessoa fizer um Pix por engano? Para essas situações, o Banco Central criou o Mecanismo Especial de Devolução (MED), hoje em versão 1.0, mas já com uma atualização em desenvolvimento.

A acessibilidade também entrou na pauta: já é possível fazer Pix por comandos de voz, informando valor e destinatário, com confirmação final na tela antes da conclusão. Para Fantini, esse tipo de recurso amplia ainda mais o alcance do sistema.

O impacto vai além das fronteiras brasileiras. Embora o Banco Central não tenha lançado oficialmente um Pix internacional, já existem empresas que operam convênios regionais, com transações feitas em países como a Argentina e o Chile.