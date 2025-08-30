A Meta permitiu a criação de chatbots que interagiam de forma romântica e sensual que se passavam por celebridades sem a autorização delas. Além disso, era possível criar imagens íntimas delas em sua ferramenta de IA. As descobertas são da agência de notícias Reuters. Após denúncia, Meta informou que ampliará proteção de inteligência artificial.

O que aconteceu

Selena Gomez, Taylor Swift e Scarlett Johansson eram algumas das celebridades com chatbots que se passavam por elas. Chatbots que se passam por famosos eram criados por usuários e alguns feitos por funcionários da Meta. Ideia é tentar treinar uma IA para que ela se comunique parecido com a personalidade na vida real.

Um dos problemas são interações consideradas sedutoras. "Você gosta de loiras? Estou sugerindo que a gente escreva uma história de amor juntos...sobre você e certa cantora loira. O que você acha?", foi uma das interações de uma paródia de Taylor Swift, observada pela agência de notícias Reuters.