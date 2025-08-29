TV 3.0: TV do futuro terá propagandas personalizadas, como rola na internet

Presidente Lula assinou nessa semana a regulamentação da TV 3.0 (ou DTV+), o novo padrão de TV aberta, que deve funcionar para a Copa do Mundo de 2026. Uma característica da tecnologia é que ela contará com propagandas personalizadas, como ocorre na internet.
O que aconteceu
Próxima geração de transmissão de TV digital tem previsão para começar no próximo ano. Decreto possibilita que testes comecem a ser realizados no país para a TV 3.0. Com ela, a televisão vai exibir tanto conteúdos transmitidos pelo ar como pela internet.
Uma das novidades é a possibilidade de segmentação de conteúdo. A TV oferecerá programas ou comercializações alternativas pela internet, conforme o perfil e os interesses do telespectador.
Ao longo da programação da TV digital, alguns espaços publicitários podem ser utilizados apenas para a transmissão pelo ar, maximizando o alcance do anúncio. Em outros, podem ser oferecidos anúncios alternativos pela internet, para que o televisor de cada usuário online possa exibir o anúncio mais apropriado de acordo com as preferências de cada um
Luiz Fausto, membro do Fórum SBTVD, em entrevista à Tilt em 2022
Mesmo sem conexão à internet, será possível fazer segmentação geográfica de forma mais precisa. O sinal transmitido pelo ar poderá ser reutilizado com diferentes estações transmissoras - cada uma delas poderia, por exemplo, oferecer conteúdos locais da mesma rede.
Informações de espectadores e segmentação vão beneficiar tanto anunciantes como emissoras. Quem quiser pagar para exibir um comercial terá informação mais qualificada do público atingido, além de preços mais compatíveis com a audiência. Por exemplo: não vai ser necessário comprar uma inserção comercial para todo estado se a proposta for atingir apenas algumas cidades. Da parte das emissoras, uma grade de programação mais local contará com conteúdos que geram mais engajamento com a audiência.
O que muda com a TV 3.0
Imagem e som melhores. A qualidade da imagem sai da FullHD para 4K e até 8K, com conexão via internet, e o número de opções de cores pula de 16 milhões para 1 bilhão. Já o áudio é comparável ao de cinema, com experiência imersiva e até 10 canais personalizáveis, para diferentes ângulos e mixagens.
Melhora acessibilidade. Segundo o governo, a TV 3.0 terá possibilidade de legendas customizáveis, audiodescrição, gerador de Libras e vídeo de intérprete simultâneo.
Mais recursos extras. Os canais poderão oferecer mais opções de conteúdos sob demanda, câmeras exclusivas (para um reality show ou jogo de futebol, por exemplo), publicidade interativa e direcionada e compras pela TV (a partir de um anúncio ou produto exibido em um programa ou novela, por exemplo).
Governo também quer integrar com serviços públicos. "A minuta do decreto que regulamenta o novo modelo prevê a criação da Plataforma Comum de Comunicação Pública e Governo Digital, que permitirá, futuramente, o acesso a serviços públicos diretamente pela televisão, promovendo maior integração entre Estado e cidadão", diz o ministério —não há previsão para que isso comece a funcionar.
O sinal é gratuito, mas podem ser necessários conversores. Caso não queira comprar um novo aparelho de televisão que já seja adaptado a essa tecnologia, é possível adquirir conversores, como no modelo vigente de TV aberta digital.
*Com reportagem de abril de 2022 e de agosto de 2025
