Telescópio James Webb detecta composição inesperada no cometa 3I/ATLAS

O recém-descoberto cometa 3I/ATLAS vem chamando a atenção dos astrônomos. Detectado em 1º de julho de 2025 pelo telescópio do projeto ATLAS, no Chile, ele já entrou para a história como o maior objeto interestelar registrado até hoje, com cerca de 11,2 km de extensão.
O que aconteceu
No dia 6 de agosto de 2025, o Telescópio Espacial James Webb (JWST) conseguiu "enxergar" o cometa no espectro infravermelho. Essa observação revelou algo surpreendente: uma composição química diferente.
Entre os gases detectados estavam dióxido de carbono (CO²), água, monóxido de carbono (CO) e o pouco comum sulfeto de carbonila (COS). A maior surpresa foi a proporção recorde de dióxido de carbono em relação à água — nunca vista em um cometa.
Os cientistas acreditam que esse excesso de CO² pode indicar que o núcleo do 3I/ATLAS tenha sido formado em uma região chamada "linha do gelo do dióxido de carbono". Muito provável em torno de sua estrela de origem, um ponto em que a temperatura cai o suficiente para transformar CO? gasoso em gelo. Além disso, a abundância sugere que ele recebeu mais radiação do que os cometas formados perto do Sol.
Os resultados iniciais já foram divulgados em um estudo em pré-print, ainda em revisão por pares. A comunidade científica, entretanto, acredita que novas observações vão ampliar o entendimento sobre esse cometa gigante e misterioso.
Rota e a origem enigmática
O 3I/ATLAS atravessa o Sistema Solar a uma velocidade impressionante, superior a 210 mil km/h. Simulações feitas a partir da sua trajetória indicam que ele pode ser o cometa mais antigo já identificado, talvez 3 bilhões de anos mais velho que a própria Terra.
Esse é apenas o terceiro objeto interestelar avistado pelos astrônomos em nosso sistema. Antes dele, foram detectados o enigmático 1I/'Oumuamua (2017) e o 2I/Borisov (2019).
Estudar corpos interestelares como o 3I/ATLAS ajuda os astrônomos a comparar condições de formação planetária em diferentes sistemas estelares. Ao analisar esses materiais, é possível até obter pistas sobre como era o ambiente em torno do Sol há 4,6 bilhões de anos, no período em que nasceram os planetas do nosso Sistema Solar.
Viagem pelo sistema solar
De acordo com a Nasa, o 3I/ATLAS não oferece qualquer risco à Terra. Sua maior aproximação com o Sol deve ocorrer em 30 de outubro de 2025, quando passará a cerca de 210 milhões de quilômetros de distância — "bem dentro da órbita de Marte", segundo a agência espacial.
Ele permanecerá visível a telescópios até setembro. Depois disso, deve desaparecer temporariamente ao se afastar, e voltar a ser observado em dezembro, já mais distante do Sol.
*Com informações de reportagem publicada em 03/07/2025
