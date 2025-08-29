Qual a fase da Lua hoje (29)? Veja calendário lunar de agosto 2025 completo

A ausência de luminosidade também interfere no comportamento de animais. Espécies marinhas, como corais e moluscos, sincronizam processos reprodutivos com essa fase. Já as tartarugas marinhas costumam aproveitar a escuridão para colocar seus ovos na areia, com menor risco de predadores.

Curiosidades científicas

A Lua é o único satélite natural da Terra e mede cerca de um quarto do diâmetro do planeta. Sua distância média é de 384.400 km, variando conforme a órbita elíptica: aproximadamente 363 mil km no perigeu (ponto mais próximo) e até 405 mil km no apogeu (ponto mais distante).

O modo como o satélite é visto muda conforme o hemisfério. No Sul, a iluminação da Lua crescente aparece voltada à esquerda; no Norte, à direita. Isso ocorre devido à perspectiva de quem observa a partir da superfície terrestre.

A Lua também realiza a chamada rotação síncrona, girando em torno do próprio eixo na mesma velocidade em que orbita a Terra. Dessa forma, enxergamos sempre a mesma face, enquanto o outro lado — popularmente chamado de "face oculta" — também recebe luz solar, mas não pode ser observado sem auxílio de sondas ou espaçonaves.

Apesar de sua força gravitacional afetar fortemente os oceanos, seu impacto sobre o corpo humano é insignificante. Por isso, não há comprovação científica de que as fases lunares provoquem alterações fisiológicas, emocionais ou biológicas em pessoas.