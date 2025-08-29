Qual a fase da Lua hoje (29)? Veja calendário lunar de agosto 2025 completo

Atualmente, a Lua encontra-se na fase nova, o que significa que não é possível visualizá-la a partir da Terra, já que o satélite está alinhado com o Sol.
Nessa configuração, o lado iluminado fica voltado para o astro-rei, enquanto o lado escuro é o que enxergamos daqui, criando a impressão de que a Lua desapareceu do céu noturno. Esse momento simboliza o início de um novo ciclo lunar e antecede a fase crescente, quando o brilho do disco começa a reaparecer gradualmente.
Calendário lunar de agosto de 2025
O ciclo da Lua dura em média 29,5 dias, sendo chamado de mês sinódico. As datas das principais fases neste mês são:
- Lua nova: 23 de agosto, às 3h06
- Lua crescente: 31 de agosto, às 3h25
Durante o ciclo:
A Lua nova acontece quando o satélite está posicionado entre a Terra e o Sol, ficando invisível no céu;
A Lua crescente surge em seguida, com o disco ganhando iluminação noite após noite.
Essas mudanças acontecem pela posição relativa entre Sol, Terra e Lua e podem ser vistas com nitidez em noites de céu limpo.
Características da Lua nova
Mesmo invisível, a Lua continua influenciando os mares por meio de sua força gravitacional. Nesse período, acontecem as chamadas marés vivas, marcadas por maior variação no nível das águas — fenômeno que também ocorre na Lua cheia. A combinação das forças do Sol e da Lua intensifica o movimento oceânico, gerando marés mais fortes.
A ausência de luminosidade também interfere no comportamento de animais. Espécies marinhas, como corais e moluscos, sincronizam processos reprodutivos com essa fase. Já as tartarugas marinhas costumam aproveitar a escuridão para colocar seus ovos na areia, com menor risco de predadores.
Curiosidades científicas
A Lua é o único satélite natural da Terra e mede cerca de um quarto do diâmetro do planeta. Sua distância média é de 384.400 km, variando conforme a órbita elíptica: aproximadamente 363 mil km no perigeu (ponto mais próximo) e até 405 mil km no apogeu (ponto mais distante).
O modo como o satélite é visto muda conforme o hemisfério. No Sul, a iluminação da Lua crescente aparece voltada à esquerda; no Norte, à direita. Isso ocorre devido à perspectiva de quem observa a partir da superfície terrestre.
A Lua também realiza a chamada rotação síncrona, girando em torno do próprio eixo na mesma velocidade em que orbita a Terra. Dessa forma, enxergamos sempre a mesma face, enquanto o outro lado — popularmente chamado de "face oculta" — também recebe luz solar, mas não pode ser observado sem auxílio de sondas ou espaçonaves.
Apesar de sua força gravitacional afetar fortemente os oceanos, seu impacto sobre o corpo humano é insignificante. Por isso, não há comprovação científica de que as fases lunares provoquem alterações fisiológicas, emocionais ou biológicas em pessoas.
