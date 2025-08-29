Por que o ouvido entope ao descer a serra ou durante uma viagem de avião?

Quando acontece uma mudança de altitude, essa balança com pratos iguais muda e a tendência é termos uma pressão negativa sobre a orelha média. É como se um dos pratos pendesse para um dos lados. Para corrigir essa diferença, temos uma estrutura semelhante a um canudo chamada de tuba auditiva que equaliza a pressão de ar entre o ambiente e a orelha média.

Quando subimos ou descemos a serra, por exemplo, pode ocorrer, transitoriamente, uma pressão negativa nos ouvidos, que logo será ajustada pela tuba auditiva. Essa "descompensação" dá a sensação de que estamos com o ouvido entupido.

E pode estourar?

Em 90% dos casos, o tímpano —membrana presente no fundo do canal do ouvido— volta espontaneamente. Mas, em alguns casos, pode ocorrer a perfuração. Até que essa cicatrização ocorra completamente, a audição fica prejudicada, já que essa membrana funciona como um amplificador dos sons que captamos nos ambientes.

Em mergulhos de grandes profundidades pode ocorrer uma lesão mais grave na orelha interna, chamado de barotrauma. Nesses casos, há perda de parte das células da audição e, como consequência, perda de audição e até surdez.sconforto.

Entupiu, o que fazer?

Quando a sensação de "entupimento" acontece, o jeito é tentar ajudar o ouvido a equalizar a entrada e saída de ar. Os velhos truques de bocejar, tomar líquidos, engolir saliva e mastigar chiclete ajudam bastante.