Manda mal nas mensagens de WhatsApp? Agora IA vai ajudar você

O WhatsApp divulgou nesta semana um novo recurso de inteligência artificial que permite aos usuários reformular, revisar ou ajustar o tom de suas mensagens.
O que aconteceu
Usuário poderá revisar sugestões da IA antes de enviar um texto. Para usar o Writing Help (Ajuda de Escrita), como a empresa nomeou a novidade, basta começar a rascunhar a mensagem em uma sala de bate-papo e tocar no novo ícone de lápis.
Depois, é só selecionar a opção favorita ou editá-la. Na imagem acima, a mensagem original diz: "Por favor, não deixe meias sujas no sofá". A IA sugere versões do texto em outros tons, podendo ser mais leves e engraçadinhos, como "Por favor, não faça do sofá um cemitério de meias", "Notícias de choque: meias encontradas arrepiantes no sofá. Por favor, mova-os," e "Ei, ninja de meia, a cesta de lavanderia é assim!"
Recurso está disponível apenas em inglês. A empresa prometeu mais idiomas para ainda este ano.
Recurso usa uma tecnologia própria da Meta que, segundo a empresa, não guarda o conteúdo das mensagens. O sistema Private Processing (Processamento Privado, em tradução livre) mantem as mensagens privadas mesmo se o recurso for usado.
Esta é mais uma tentativa da Meta de alavancar a IA em suas plataformas. No ano passado, lançou a Meta AI, um chatbot projetado para responder às dúvidas dos usuários diretamente nas conversas no WhatsApp, Instagram e Messenger, além de gerar imagens.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.