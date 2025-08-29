Como PCC dominou tecnologia sofisticada e criou 'banco paralelo' do crime

Hoje o nosso sistema financeiro tem uma configuração muito diferente do que tinha há pelo menos 15 anos. No campo das fintechs, vemos instituições financeiras que não estão devidamente cadastradas no Banco Central e numa zona nebulosa. Por elas, as organizações criminosas conseguem movimentar grandes quantidades de valores financeiros e sem rastreabilidade. E é exatamente disso o que elas precisam.

Leonardo Carvalho, pesquisador do FBSP

Fundos fraudulentos devem ser bloqueados

Marcia Meng disse que investigação deve bloquear "em pouco tempo" fundos com gestão fraudulenta. O prazo não foi definido. A Receita ainda precisa entender qual esquema financeiro o crime adota para misturar o investimento regular com o dinheiro ilegal.

Meng afirmou ainda que nesse tipo de investigação prisões não são o foco, mas a desarticulação do esquema. "A gente está falando de um grupo que já é uma máfia. Quando a gente pensa em segurança, muitas vezes, só pensamos em prisões e repressão, mas isso não é o mais eficiente. Se você prende uma pessoa não importa se ela é a mais importante do grupo criminoso, no outro dia aparece outro para assumir o papel. Então não é por aí que vamos resolver essa situação, vamos resolver prevenindo esse tipo de crime".

Operação de ontem está no caminho certo para o enfrentamento às facções, avalia pesquisador. "Quando víamos operações para combater facção criminosa era a polícia atuando com repressão. Mas, hoje, ficou claro que essa não pode ser a única maneira como o Estado atua frente aos grupos criminosos", avalia Carvalho.