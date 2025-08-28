Qual a fase da Lua hoje (28)? Veja calendário lunar de agosto 2025 completo

Essa fase também interfere no comportamento de várias espécies. Corais e moluscos marinhos, por exemplo, sincronizam sua reprodução com a Lua nova. Já as tartarugas marinhas aproveitam a escuridão para desovar com menor risco de predadores.

Fatos interessantes sobre a Lua

A Lua é o único satélite natural da Terra e possui cerca de um quarto do diâmetro do planeta. Sua distância média é de 384.400 km, mas varia ao longo da órbita: no perigeu, aproxima-se a cerca de 363 mil km, enquanto no apogeu pode se afastar até 405 mil km.

A forma como percebemos sua iluminação também muda de acordo com o hemisfério. No Sul, a parte iluminada da Lua crescente aparece à esquerda; no Norte, à direita, diferença causada pela perspectiva do observador.

A Lua realiza o chamado movimento de rotação síncrona, girando em torno de si mesma no mesmo ritmo em que orbita a Terra. Isso faz com que vejamos sempre a mesma face. O lado oposto, muitas vezes chamado incorretamente de "oculto", também recebe luz solar, mas só pode ser observado por meio de sondas e espaçonaves.

Embora a gravidade lunar tenha forte efeito sobre as marés, não há impacto perceptível no corpo humano. Estudos não comprovam qualquer relação direta entre as fases da Lua e mudanças fisiológicas, emocionais ou de saúde nas pessoas.