Astronomia

Qual a fase da Lua hoje (28)? Veja calendário lunar de agosto 2025 completo

Colaboração para Tilt
Saiba qual a fase da lua hoje (28 de agosto)
Saiba qual a fase da lua hoje (28 de agosto) Imagem: Getty Images

Atualmente, a Lua encontra-se em sua fase nova, momento em que não pode ser vista da Terra por estar completamente alinhada ao Sol.

Nessa posição, a parte iluminada do satélite fica voltada para o astro-rei, enquanto o lado escuro é o que conseguimos observar daqui. Isso dá a impressão de que a Lua sumiu do céu noturno. Essa etapa representa o começo de um novo ciclo lunar e antecede a fase crescente, quando o disco volta a ganhar luminosidade gradualmente.

Calendário lunar de agosto de 2025

O ciclo completo da Lua tem duração média de 29,5 dias, conhecido como mês sinódico. Em agosto, as fases principais acontecerão nas seguintes datas:

  • Lua nova - 23 de agosto, às 3h06
  • Lua crescente - 31 de agosto, às 3h25

Durante essas etapas:

A Lua nova ocorre quando o satélite se posiciona entre a Terra e o Sol, tornando-se invisível;

A Lua crescente vem logo depois e mostra parte do disco iluminado no período noturno.

Essas mudanças resultam da relação espacial entre Sol, Terra e Lua, sendo facilmente observadas em noites de céu limpo.

Particularidades da Lua nova

Mesmo sem aparecer, a Lua continua exercendo influência sobre os oceanos. Na fase nova acontecem as chamadas marés vivas, fenômeno que também ocorre na Lua cheia, quando a atração gravitacional combinada da Lua e do Sol provoca marés mais intensas.

Essa fase também interfere no comportamento de várias espécies. Corais e moluscos marinhos, por exemplo, sincronizam sua reprodução com a Lua nova. Já as tartarugas marinhas aproveitam a escuridão para desovar com menor risco de predadores.

Fatos interessantes sobre a Lua

A Lua é o único satélite natural da Terra e possui cerca de um quarto do diâmetro do planeta. Sua distância média é de 384.400 km, mas varia ao longo da órbita: no perigeu, aproxima-se a cerca de 363 mil km, enquanto no apogeu pode se afastar até 405 mil km.

A forma como percebemos sua iluminação também muda de acordo com o hemisfério. No Sul, a parte iluminada da Lua crescente aparece à esquerda; no Norte, à direita, diferença causada pela perspectiva do observador.

A Lua realiza o chamado movimento de rotação síncrona, girando em torno de si mesma no mesmo ritmo em que orbita a Terra. Isso faz com que vejamos sempre a mesma face. O lado oposto, muitas vezes chamado incorretamente de "oculto", também recebe luz solar, mas só pode ser observado por meio de sondas e espaçonaves.

Embora a gravidade lunar tenha forte efeito sobre as marés, não há impacto perceptível no corpo humano. Estudos não comprovam qualquer relação direta entre as fases da Lua e mudanças fisiológicas, emocionais ou de saúde nas pessoas.

