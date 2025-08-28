PL de proteção às crianças nas redes vai à sanção; o que diz o texto?

O Senado aprovou ontem o projeto de lei que cria regras para a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. O texto que já havia passado pela Câmara segue agora para sanção do presidente Lula (PT). A seguir, veja os principais pontos da medida.

1. Supervisão de responsáveis

Contas devem estar vinculadas a de pais ou responsáveis. A medida é voltada para crianças e adolescentes até 16 anos. As empresas que fornecem o serviço devem garantir que a medida seja cumprida e tenham configurações e ferramentas acessíveis que facilitem a supervisão parental, além da remoção de conteúdo considerado abusivo para esse público.

2. Verificação de idade

A autodeclaração de idade não é mais válida. As empresas terão de adotar mecanismos confiáveis para verificar a idade dos usuários. O projeto prevê que o poder público atue como regulador, certificador ou promotor de soluções técnicas de verificação de idade.