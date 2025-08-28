Tornozeleiras eletrônicas: empresa brasileira já monitorou 750 mil detentos

Mais de 107 mil pessoas são monitoradas diariamente no Brasil, sendo que grande parte desse controle é realizado pela empresa brasileira Spacecom, responsável pela fabricação das tornozeleiras eletrônicas utilizadas em 16 estados do país.
Empresa aluga as tornozeleiras eletrônicas para os Estados e é responsável pelo monitoramento dos detentos. A opção pelo aluguel, em vez da compra, se deve à rápida evolução tecnológica dos dispositivos, que já estão entrando na terceira geração. Com esse modelo, o Estado evita aquisição de equipamentos que logo se tornariam obsoletos e garante acesso contínuo às versões mais modernas, segundo a Spacecom.
Mais de 750 mil pessoas foram monitoradas pela Spacecom desde 2005. Atualmente, a empresa está presente em 15 estados brasileiros, incluindo São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Acre, além do Distrito Federal.
Os Estados pagam uma mensalidade de R$ 270 por detento, segundo o presidente da Spacecom, Sávio Peregrino Bloomfield. Se houver um atraso no pagamento por mais de 90 dias, o serviço pode ser suspenso, como aconteceu em março de 2020 no Rio de Janeiro.
As tornozeleiras podem ser reutilizadas em outras pessoas que também estão em monitoramento, depois de passarem por um processo de higienização e reinstalação. Os aparelhos podem durar mais de cinco anos e só serem trocados caso apresente algum sinal de desgaste ou falha.
Além das centrais de controle da empresa, cada Estado pode acessar remotamente de um computador o monitoramento das tornozeleiras. "Os estados atualmente usufruem da nossa central de monitoramento apesar de alguns terem a sua própria central", afirmou Sávio.
A quantidade de pessoas para o monitoramento do detento varia de acordo com o que específica o contrato, informou Bloomfield. Hoje a empresa conta com mais de 450 funcionários no total para realizar o monitoramento.
As tornozeleiras possuem sensores antifraude, como detecção de rompimento, variação de temperatura e cobertura com metal, segundo Sávio. Além disso, são a prova d'água, resistentes a impactos, hipoalergênicas e certificadas na Anatel. Se o equipamento for danificado pelo monitorado, ele deve pagar o prejuízo ao Estado, não a empresa.
Os equipamentos são produzidos no Brasil de acordo com cada contrato no planejamento anual da empresa. Algumas peças eletrônicas mais complexas, como o processador e a memória, são compradas de outros países e usadas na fabricação aqui.
"A tornozeleira é um benefício no sistema penal e proporciona uma melhor reintegração social", declarou Bloomfield. De acordo com ele, o aparelho pode mostrar se a pessoa descumpriu a decisão da Justiça ou se está sendo injustamente acusada. "Uma vez uma vítima da Lei Maria da Penha tentou incriminar um monitorado e o sistema provou que a vítima é que estava sempre no encalço do monitorado", completou.
Houve um caso em que um monitorado furtou um veículo e depois praticou 3 assaltos e todos os locais foram registrados, pois ele sequer retirou o equipamento. Foi capturado na sequência e ele alegou que queria voltar para o presídio
Sávio Peregrino Bloomfield
Como funcionam as tornozeleiras eletrônicas
As tornozeleiras permitem que as autoridades monitorem, 24 horas por dia, se a pessoa está seguindo as regras de movimentação definidas pela Justiça. O aparelho, preso ao tornozelo com uma tira de borracha e pesando cerca de 128 gramas (como um celular), tem um GPS que mostra onde a pessoa está e um modem que envia essas informações, por sinal de celular, para a central de monitoramento.
Cada tornozeleira é programada para permitir que a pessoa fique em certas áreas, chamadas "áreas de inclusão", conforme a decisão da Justiça. Algumas pessoas não podem sair de casa, outras podem ir ao trabalho e voltar até um horário determinado, e áreas onde os monitorados não podem ir são chamadas de "áreas de exclusão".
Caso o monitorado entre em uma área proibida ou saia fora do horário permitido, um alarme toca. A central pode enviar um aviso pela tornozeleira, ligar para pedir que a pessoa volte ou chamar a Polícia Militar se não houver resposta. O juiz e a Secretaria de Segurança Pública também são avisados, podendo rever a pena.
Sistema também acumula informações para identificar comportamentos estranhos. Quando há uma medida protetiva, como no caso de um agressor que não pode se aproximar da vítima, a pessoa protegida usa um dispositivo chamado Unidade Portátil de Rastreamento, que ajuda a manter a distância segura, comunicando a central sempre que necessário.
A tornozeleira conta com tira resistente que prende o equipamento ao tornozelo do monitorado, lacre de segurança e um cabo de fibra óptica por dentro, que envia sinal o tempo todo. Se o cabo for rompido, a central de monitoramento é avisada imediatamente e a pessoa é considerada foragida.
Ir para um local sem sinal de celular não impede o monitoramento. Mesmo sem conexão, a tornozeleira continua gravando os dados, que são enviados assim que o sinal volta.
A bateria da tornozeleira dura cerca de 24 horas, como a de um celular, já que o GPS e o envio de dados funcionam o tempo todo. A pessoa monitorada deve recarregá-la com um cabo especial. Quando a carga chega a 25%, o aparelho começa a apitar e vibrar, com alertas mais frequentes conforme a bateria vai acabando. Se desligar por falta de carga, isso conta como violação, e a polícia é avisada.
