Após Pix, países usam tecnologia local para enviar dinheiro ao exterior

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, os assuntos são: Pix: amada pelo Brasil e sem fãs nos EUA; Gringos chocados com boleto e parcela; países driblam bancos para enviar dinheiro mais rápido; Pix por voz e internacional)
Uma transação via Pix leva, no máximo, 10 segundos. A agilidade impressiona quando comparada ao sistema Swift, sigla para Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, rede global usada para transferências internacionais entre bancos. No Swift, as operações podem ser caras e demoradas, o que explica o interesse de outros países em entender o modelo brasileiro.
A Colômbia, por exemplo, testa o Bre-B, seu "Pix local", criado para estimular pagamentos instantâneos, reduzir o uso de dinheiro em espécie e ampliar o acesso a serviços financeiros. Para Sebastian Fantini, diretor de produtos do Ebanx, esse é o ponto de partida para uma tendência global.
Hoje o grande ponto são os pagamentos instantâneos. A próxima discussão é a interoperabilidade dos sistemas, para viabilizar as transferências internacionais
Sebastian Fantini, diretor de produtos do Ebanx
Um dos projetos mais promissores nesse sentido é o Nexus, iniciativa que reúne Índia, Malásia, Filipinas, Singapura e Tailândia. O objetivo é conectar diferentes sistemas de pagamento instantâneo para simplificar transações internacionais, um desafio que também interessa ao Brasil.
Em entrevista ao Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Fantini explicou que empresas brasileiras ainda dependem do Swift para pagar contas no exterior, mas isso começa a mudar. A própria Ebanx atua como intermediária: o cliente faz um Pix para a empresa, que garante que o dinheiro chegue ao destino usando sistemas financeiros internacionais.
Mesmo assim, Fantini alerta para a complexidade por trás dessas engrenagens. Além dos bancos emissores de cartões, entram na conta as bandeiras de crédito, os adquirentes responsáveis pelas maquininhas e uma série de outros atores. Segundo ele, o sucesso brasileiro está em olhar para as necessidades da população e usar a tecnologia para resolver problemas reais.
Faz um Pix aí: por que meio de pagamento amado no Brasil é odiado por Trump
Não é só o tarifaço que faz Donald Trump olhar para o Brasil. o presidente dos Estados Unidos abriu investigação sobre práticas comerciais que considera nocivas às empresas norte-americanas e incluiu nesse balaio uma tecnologia com DNA brasileira: o Pix.
Tem uma série de características do Pix que fazem com que o resto do mundo olhe para esse meio de pagamento com um olhar muito especial. A primeira delas é a adoção que ele teve, é um sistema de pagamentos instantâneo, uma tendência global. Hoje 93% da população adulta [brasileira] usa Pix
Sebastian Fantini, diretor de produto do Ebanx
No episódio desta semana de Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, o executivo elencou as características específicas do método de pagamento criado no Brasil que o torna único em todo mundo. Empresa brasileira que conecta companhias estrangeiras ao mercado financeiro nacional, o Ebanx é um um unicórnio, uma empresa iniciante avaliada em mais de US$ 1 bilhão.
Parcela no boleto? Brasil choca gringos com formas de pagamento inovadoras
Além do Pix, o sistema financeiro brasileiro guarda outras peculiaridades que deixam estrangeiros de queixo caído: o parcelamento e os boletos. Para Sebastian Fantini, diretor de produto do Ebanx, essas práticas ajudam a explicar por que o Brasil virou referência em inovação em meios de pagamento.
Em entrevista ao Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Fantini lembra que o hábito de dividir compras em várias parcelas, algo comum para qualquer brasileiro, só agora começa a ser testado em lojas dos Estados Unidos. A modalidade de pagamento é anunciada como "buy now, pay later" (compre agora, pague depois).
O brasileiro está acostumado com parcelas. Lá fora não é algo comum. Isso nasceu historicamente nos anos 1980, 1990 por conta da inflação muito alta, e foi um dos mecanismos para aumentar o poder de compra da população
Sebastian Fantini, diretor de produto do Ebanx
Pix automático, agendado, por voz e até internacional; saiba a diferença
Desde que foi lançado pelo Banco Central, em 2020, o Pix não parou de evoluir. Hoje está presente na rotina de 93% da população adulta no Brasil e ganhou recentemente uma nova função: o Pix automático, criado para facilitar o pagamento de contas recorrentes como água, luz, mensalidades e assinaturas.
Diferente do débito automático, que varia de banco para banco, o Pix automático é mais transparente e flexível. Em entrevista ao Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Fantini explica que o Pix automático surge com o objetivo de facilitar pagamentos para empresas, trazendo vantagens em relação ao modelo anterior.
A concepção do produto coloca o usuário no controle. A empresa envia um pedido de autorização e fica claro o valor cobrado, a frequência, os limites. E o usuário consegue cancelar a qualquer momento
Sebastian Fantini, diretor de produtos do Ebanx
DEU TILT
Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre as tecnologias que movimentam os humanos por trás das máquinas. O programa é publicado às terças-feiras no YouTube do UOL e nas plataformas de áudio. Assista ao episódio da semana completo.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.