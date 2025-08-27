Roupa encolheu na lavagem? Cientista ensina como salvar sua peça

Quando uma peça de roupa encolhe na máquina de lavar, a frustração é imediata. Mesmo seguindo as instruções da etiqueta, acidentes acontecem. Mas afinal, por que isso ocorre?
Memória das fibras
Tudo começa na estrutura das fibras. A cientista têxtil Nisa Salim, da Universidade de Swinburne, na Austrália, explica em artigo publicado originalmente no site 'The Conversation' que materiais como algodão e linho são formados por moléculas de celulose que, durante o processo de fabricação, são esticadas e alinhadas.
Esse esticamento cria a forma lisa do fio, mas as fibras mantêm uma "memória" natural. Quando entram em contato com calor, água e agitação, tendem a relaxar e voltar ao estado original, mais curto e enrugado. Daí o encolhimento.
Tecidos que encolhem mais
A forma como o tecido é trançado ou tricotado também influencia. Malhas mais soltas oferecem mais espaço para as fibras se moverem, facilitando o encolhimento. Tecidos de trama fechada são mais estáveis.
A lã, por exemplo, reage de outra forma. Suas fibras são cobertas por pequenas escamas que se abrem durante a lavagem e se entrelaçam, provocando o que os especialistas chamam de "feltragem". O resultado é uma peça menor e mais densa.
Já fibras sintéticas, como poliéster e náilon, encolhem muito menos. Elas são fabricadas a partir de polímeros de petróleo, projetados para resistir ao calor e à umidade.
Como evitar
De acordo com Salim, lavar roupas em água fria, usar ciclos suaves e reduzir a centrifugação ajudam a minimizar o problema. É uma forma simples de prolongar a vida útil de peças feitas de algodão ou rayon.
Se a roupa já encolheu, ainda existe uma solução. A especialista recomenda mergulhar a peça em água morna com uma pequena quantidade de condicionador de cabelo ou shampoo infantil, cerca de uma colher de sopa por litro.
Depois, basta esticar o tecido com cuidado até recuperar o formato original e deixá-lo secar na horizontal. Esse método funciona porque os condicionadores contêm surfactantes catiônicos, que deixam as fibras mais maleáveis temporariamente.
Esse processo não consegue reverter completamente o encolhimento extremo, mas pode ajudar a recuperar parte do tamanho perdido, tornando as roupas usáveis novamente Nisa Salim, cientista têxtil
