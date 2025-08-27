Roupa encolheu na lavagem? Cientista ensina como salvar sua peça

Quando uma peça de roupa encolhe na máquina de lavar, a frustração é imediata. Mesmo seguindo as instruções da etiqueta, acidentes acontecem. Mas afinal, por que isso ocorre?

Memória das fibras

Tudo começa na estrutura das fibras. A cientista têxtil Nisa Salim, da Universidade de Swinburne, na Austrália, explica em artigo publicado originalmente no site 'The Conversation' que materiais como algodão e linho são formados por moléculas de celulose que, durante o processo de fabricação, são esticadas e alinhadas.

Esse esticamento cria a forma lisa do fio, mas as fibras mantêm uma "memória" natural. Quando entram em contato com calor, água e agitação, tendem a relaxar e voltar ao estado original, mais curto e enrugado. Daí o encolhimento.