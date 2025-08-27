Parcela no boleto? Brasil choca gringos com formas de pagamento inovadoras

O brasileiro está acostumado com parcelas. Lá fora não é algo comum. Isso nasceu historicamente nos anos 1980, 1990 por conta da inflação muito alta, e foi um dos mecanismos para aumentar o poder de compra da população

Outro velho conhecido que surpreende quem chega de fora é o boleto bancário. Antes do Pix, ele era a principal forma de incluir mais gente no sistema financeiro. O próprio Ebanx, empresa que conecta consumidores e companhias em transações internacionais, nasceu oferecendo esse tipo de solução.

Empresas de fora que querem entender formas de pagamento nacionais pedem para falar sobre os boletos

Sebastian Fantini, diretor de produto do Ebanx

Na avaliação de Fantini, a diversidade de opções de pagamento é um dos maiores trunfos do mercado brasileiro. Além do cartão de crédito e débito, o consumidor conta com Pix, transferências, carteiras digitais e boletos, e isso beneficia diretamente o comércio.

O melhor checkout para uma empresa vendendo para o brasileiro é não focar apenas no cartão, mas operar com meios alternativos. Vale destaque para as carteiras digitais, que têm crescido cada vez mais

Apesar do espanto inicial, Fantini defende que a pluralidade brasileira mostra a capacidade de adaptação e inovação do país. Para ele, o foco em atender às necessidades do mercado local faz diferença. E destaca: nenhuma solução no mundo conseguiu replicar o sucesso do Pix.