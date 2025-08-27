O que é a TV 3.0, que Lula lança hoje e está prevista para começar na Copa

Começa na Copa de 2026. A migração será "escalonada", informa o governo, começando pelas grandes capitais, com as primeiras transmissões marcadas para a Copa do Mundo de futebol masculino, que tem a largada em 11 de junho, no México.

Processo completo deve durar até 15 anos. O período de transição será longo, pelo tamanho do território nacional e pela diferença de qualidade de sinais e acesso às tecnologias entre as regiões. Este período de convivência entre os sistemas atual e novo deve levar de 10 a 15 anos, avalia o ministério.

O sinal é gratuito, mas podem ser necessários conversores. Caso não queira comprar um novo aparelho de televisão que já seja adaptado a essa tecnologia, é possível adquirir conversores. Hoje, estão na faixa de R$ 400, mas o governo diz estar "acompanhando de perto o desenvolvimento desses equipamentos" para "garantir acesso democrático e acessível à nova tecnologia".

Será uma TV gratuita, aberta, com qualidade superior à TV digital e com mais interatividade com o telespectador. Caso a TV esteja conectada à internet, haverá serviços adicionais, como o comércio eletrônico, facilitando a interação entre a TV, o usuário e o telespectador. É um mercado novo, e o Brasil sai na frente nesse setor. A expectativa é que essa tecnologia esteja disponível para a população em 2026, ano da Copa do Mundo.

Frederico de Siqueira Filho, ministro das Comunicações, sobre a TV 3.0

O que muda

Imagem e som melhores. A qualidade da imagem sai da FullHD para 4K e até 8K, com conexão via internet, e o número de opções de cores pula de 16 milhões para 1 bilhão. Já o áudio é comparável ao de cinema, com experiência imersiva e até 10 canais personalizáveis, para diferentes ângulos e mixagens.