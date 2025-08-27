Instagram testa Reels exclusivos com senha para fãs decifrarem

Instagram testa uma opção de liberar vídeos na plataforma com senha. No Brasil, primeira pessoa a usar foi a cantora Ludmilla.

O que aconteceu

Função é apenas para artistas e foi pensado para compartilhamento de conteúdos exclusivos. Ideia é que celebridades consigam compartilhar alguma novidade com seus seguidores, com spoilers de lançamento, bastidores de gravação ou momentos inéditos.

Postagem é protegida por uma senha e seguidores precisam decifrar. Geralmente, segundo o próprio Instagram, é recomendado que o famoso dê dicas em canais de transmissão ou em postagens anteriores. Pista pode ser uma frase, trecho de música ou referência criativa.