Como a IA está impactando o emprego de jovens trabalhadores nos EUA

Um dos exemplos citados é a carreira de engenheiro de software que caiu 20%, considerando pessoas com idade entre 22 e 25 anos. A comparação é de 2022, no pico da busca nos EUA, com este ano. Queda similar também foi verificada na área de venda e marketing.

Por profissões expostas à inteligência artificial, o estudo cita, por exemplo, desenvolvedores de software, recepcionistas, atendimento a clientes, contadores e auditores, gerentes gerais e de operações, entre outros.

Até o momento, havia poucas evidências do impacto real da inteligência artificial no mercado de trabalho. Desde o lançamento do ChatGPT, no fim de 2022, havia a perspectiva de que a proliferação de ferramentas de inteligência artificial afetaria algumas ocupações, mas não havia números concretos que apontassem a influência.

Curioso é que em pessoas mais velhas (35 - 49 anos), nas mesmas profissões afetadas por IA, tiveram aumento de 9% no emprego. Levantamento diz que apesar da automação, funcionários experientes têm apelo no mercado de trabalho.

Trabalhadores mais experientes têm mais conhecimento tácito; eles aprendem truques do ofício que talvez nunca sejam registrados por escrito. Essas não são coisas que a inteligência artificial consegue aprender - pelo menos ainda não

Economista Erik Brynjolfsson, em entrevista ao site Axios

Problema é: como profissionais em começo de carreira vão aprender, se a IA realiza a tarefa? Brynjolfsson, um dos autores do estudo, diz que empresas e governos devem considerar em ajustes no mercado de trabalho, de modo que as pessoas tenham chance de poder evoluir em suas carreiras. Se não, como os profissionais experientes vão ser substituídos? Para ele, é primordial aumentar o treinamento aos funcionários e não esperar que eles aprendam por conta.