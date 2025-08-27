Como a IA está impactando o emprego de jovens trabalhadores nos EUA

Estudo de economistas da universidade americana de Stanford mostra que a inteligência artificial tem impactado na redução de emprego para trabalhadores em estágio inicial da carreira, com idade entre 22 e 25 anos nos Estados Unidos.
O que aconteceu
Houve queda de 6% na empregabilidade de pessoas com idade entre 22 e 25 anos em carreiras expostas à IA. Enquanto isso, em outras faixas de idade a ocupação continuou a crescer, segundo o estudo. Estudo reforça que o impacto na falta de oportunidades ocorre em carreiras com tarefas que podem ser automatizadas.
Esses resultados sugerem que a queda no emprego em cargos expostos à IA estar impulsionando um crescimento geral tímido no emprego para jovens de 22 a 25 anos, enquanto o emprego para trabalhadores mais velhos continua a crescer
Estudo de pesquisadores de Stanford
Um dos exemplos citados é a carreira de engenheiro de software que caiu 20%, considerando pessoas com idade entre 22 e 25 anos. A comparação é de 2022, no pico da busca nos EUA, com este ano. Queda similar também foi verificada na área de venda e marketing.
Por profissões expostas à inteligência artificial, o estudo cita, por exemplo, desenvolvedores de software, recepcionistas, atendimento a clientes, contadores e auditores, gerentes gerais e de operações, entre outros.
Até o momento, havia poucas evidências do impacto real da inteligência artificial no mercado de trabalho. Desde o lançamento do ChatGPT, no fim de 2022, havia a perspectiva de que a proliferação de ferramentas de inteligência artificial afetaria algumas ocupações, mas não havia números concretos que apontassem a influência.
Curioso é que em pessoas mais velhas (35 - 49 anos), nas mesmas profissões afetadas por IA, tiveram aumento de 9% no emprego. Levantamento diz que apesar da automação, funcionários experientes têm apelo no mercado de trabalho.
Trabalhadores mais experientes têm mais conhecimento tácito; eles aprendem truques do ofício que talvez nunca sejam registrados por escrito. Essas não são coisas que a inteligência artificial consegue aprender - pelo menos ainda não
Economista Erik Brynjolfsson, em entrevista ao site Axios
Problema é: como profissionais em começo de carreira vão aprender, se a IA realiza a tarefa? Brynjolfsson, um dos autores do estudo, diz que empresas e governos devem considerar em ajustes no mercado de trabalho, de modo que as pessoas tenham chance de poder evoluir em suas carreiras. Se não, como os profissionais experientes vão ser substituídos? Para ele, é primordial aumentar o treinamento aos funcionários e não esperar que eles aprendam por conta.
Ao mesmo tempo, carreiras que usam IA para potencializar trabalho estão em alta. Segundo o levantamento, esses trabalhadores não tiveram o declínio como as áreas que poderiam ser automatizadas. São exemplos: enfermeiros, diretores-executivos, trabalhadores de manutenção e reparo e gerente de sistemas de computação e informação.
Estudo foi realizado pelos economistas Erik Brynjolfsson, Bharat Chandar e Ruyu Chen. Eles usaram dados do fim de 2022 até julho de 2025, incluindo informações da ADP, uma empresa de folha de pagamento e recursos humanos dos EUA, cuja solução é usada por milhares de empresas do país e impacta milhões de trabalhadores.
*Com Wall Street Journal e Axios
