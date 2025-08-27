Nova IA do Google edita fotos por comando e preserva rostos com precisão

A partir de uma foto, é possível pedir para que sejam imaginadas diferentes situações. Exemplo: imagine que seja um toureiro, um médico, um artista, uma pessoa de uma sitcom da década de 1990. É também pedir pedir para IA fazer versões da pessoa da foto com diferentes tipos de cabelo, maquiagens e em fundos diferentes.

Comando em inglês pede para IA do Google imaginar a pessoa da foto como uma toureira em uma arena Imagem: Divulgação/Google

Combinação de imagens é outra possibilidade da IA do Google. Pense na situação de ter uma foto de uma pessoa e de um cachorro. É possível subir ambas no Gemini e pedir para que ele imagine uma imagem do humano abraçando o cãozinho, tendo como fundo uma quadra de basquete.

Quer saber como vai ficar sua sala com outra cor? A IA do Google permite ver como ficaria um local com uma parede de determinada cor ou mesmo ver como ficaria um sofá de cor verde naquele lugar.

Ambiente modificado com IA do Google; era uma sala com paredes em branco, e foram executados comandos para mudar a cor da parede, incluir uma estante de livros, uma mesa de centro e um sofá verde Imagem: Divulgação/Google

Na internet, ainda foi possível ver pessoas que testaram a IA colorindo imagens em preto e branco. Ainda que não tenha como saber exatamente as cores da foto original, pode servir como uma possibilidade de imaginar como seria a imagem.