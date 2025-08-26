Faz um Pix aí: por que meio de pagamento amado no Brasil é odiado por Trump

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, os assuntos são: Pix: amada pelo Brasil e sem fãs nos EUA; Gringos chocados com boleto e parcela; países driblam bancos para enviar dinheiro mais rápido; Pix por voz e internacional).
Não é só o tarifaço que faz Donald Trump olhar para o Brasil. O presidente dos Estados Unidos abriu investigação sobre práticas comerciais que considera nocivas às empresas norte-americanas e incluiu nesse balaio uma tecnologia com DNA brasileira: o Pix.
Tem uma série de características do Pix que fazem com que o resto do mundo olhe para esse meio de pagamento com um olhar muito especial. A primeira delas é a adoção que ele teve, é um sistema de pagamentos instantâneo, uma tendência global. Hoje 93% da população adulta [brasileira] usa Pix
Sebastian Fantini, diretor de produto do Ebanx
No episódio desta semana de Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, o executivo elencou as características específicas do método de pagamento criado no Brasil que o torna único em todo mundo. Empresa brasileira que conecta companhias estrangeiras ao mercado financeiro nacional, o Ebanx é um um unicórnio, uma empresa iniciante avaliada em mais de US$ 1 bilhão.
Fantini avalia que a revolução promovida pelo Pix começa pela forma como ele foi construído: gratuito, fácil de usar e disponível a qualquer hora do dia.
Tudo isso fez o método de pagamento incluir mais de 70 milhões de brasileiros no sistema bancários, lembra Fantini citando dados do Banco Central.
Fantini conta que há tentativas de construir algo como o Pix em outros lugares do mundo, mas nenhuma delas obteve tanto êxito. O Ebanx atua em 20 países diferentes.
O Pix mata outras formas de pagamento?
Ser tão famoso tem seu ônus: empresas fornecedoras de outras tecnologias de pagamento viram na adoção do Pix uma ameaça a seus negócios. Foi o que ocorreu com a Meta, que viu na suspensão do WhatsApp Pay em 2020 por BC e Cade (Conselho Administrativo para Defesa da Concorrência) um jeito de beneficiar o Pix. Na semana passada, foi a vez da ITI (Conselho da Indústria da Tecnologia da Informação, na sigla em inglês), que representa de big techs a bandeiras de cartão de crédito, reclamar do Pix ao USTR (Escritório do Representante de Comércio dos EUA), que lidera a investigação norte-americana.
Para Fantini, no entanto, o Pix não coloca em risco outras formas de pagamento, como cartões de crédito, boletos ou métodos alternativos de transferências.
O Pix nasce digital, mas muito no enfoque de pessoa para pessoa. O 'peer to business' (de pessoas para empresas) representa 42%. O que a gente percebe é que ele complementa, não concorre diretamente com outras formas de pagamento. Dificilmente você conhecerá alguém que só usa Pix em seus pagamentos.
Sebastian Fantini, diretor de produto do Ebanx
Atualmente é possível realizar transações via Pix nos seguinte moldes:
- Pessoa para Pessoa
- Pessoa para empresa
- Empresa para empresa (B2B ou Business-to-Business)
- Empresas e pessoas para Governo (B2G ou Business-to-government)
Ainda que o BC seja alvo direto de críticas das empresas norte-americanas, o executivo afirma que a atuação do órgão regulador foi crucial para o sucesso do Pix por, entre outras ações, criar uma infraestrutura pública e pensar uma estrutura que beneficie a experiência do usuário.
A infraestrutura tecnológica foi desenhada de forma muito aberta, robusta, segura, com diferentes participantes. A experiência também foi pensada para ser algo rápido, sem intermediários e isso ajuda no tempo de transferência, mas [o sucesso vem] muito da forma de como o produto foi criado desde o dia zero
Sebastian Fantini, diretor de produto do Ebanx
Parcela no boleto? Brasil choca gringos com formas de pagamento inovadoras
Uma transação via Pix leva, no máximo, 10 segundos. A agilidade impressiona quando comparada ao sistema Swift, sigla para Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, rede global usada para transferências internacionais entre bancos. No Swift, as operações podem ser caras e demoradas, o que explica o interesse de outros países em entender o modelo brasileiro.
A Colômbia, por exemplo, testa o Bre-B, seu "Pix local", criado para estimular pagamentos instantâneos, reduzir o uso de dinheiro em espécie e ampliar o acesso a serviços financeiros. Para Sebastian Fantini, diretor de produtos do Ebanx, esse é o ponto de partida para uma tendência global.
Hoje o grande ponto são os pagamentos instantâneos. A próxima discussão é a interoperabilidade dos sistemas, para viabilizar as transferências internacionais
Sebastian Fantini, diretor de produtos do Ebanx
Pix automático, agendado, por voz e até internacional; saiba a diferença
Desde que foi lançado pelo Banco Central, em 2020, o Pix não parou de evoluir. Hoje está presente na rotina de 93% da população adulta no Brasil e ganhou recentemente uma nova função: o Pix automático, criado para facilitar o pagamento de contas recorrentes como água, luz, mensalidades e assinaturas.
Diferente do débito automático, que varia de banco para banco, o Pix automático é mais transparente e flexível. Em entrevista ao Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Fantini explica que o Pix automático surge com o objetivo de facilitar pagamentos para empresas, trazendo vantagens em relação ao modelo anterior.
A concepção do produto coloca o usuário no controle. A empresa envia um pedido de autorização e fica claro o valor cobrado, a frequência, os limites. E o usuário consegue cancelar a qualquer momento
Sebastian Fantini, diretor de produtos do Ebanx
DEU TILT
O programa é publicado às terças-feiras no YouTube do UOL e nas plataformas de áudio.
