Explosão espacial misteriosa é vista 'perto' da Terra e intriga cientistas

Astrônomos detectaram uma explosão cósmica extremamente brilhante e rara a "apenas" 130 milhões de anos-luz da Terra. O fenômeno, um fast radio burst (FRB), é um dos mais próximos e luminosos já observados. A descoberta foi publicada ontem na revista Astrophysical Journal Letters.
O que aconteceu
O fenômeno recebeu um apelido inédito. Chamado de RBFLOAT ("explosão de rádio mais brilhante de todos os tempos", na sigla em inglês), o clarão foi identificado por uma equipe internacional de cientistas que inclui físicos do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts).
Um FRB é um clarão de rádio intensíssimo. Ele dura milésimos de segundo, mas pode emitir mais energia do que toda sua galáxia no mesmo intervalo. Em geral, essas explosões são vistas a bilhões de anos-luz, mas o novo registro ocorreu "na vizinhança cósmica", segundo os pesquisadores.
A proximidade abre uma oportunidade inédita. "Cosmicamente falando, este fast radio burst está na nossa vizinhança. Isso significa que temos a chance de estudar um FRB relativamente normal em detalhes minuciosos", disse Kiyoshi Masui, professor de física do MIT.
Avanço tecnológico foi decisivo
A descoberta só foi possível graças ao CHIME. O telescópio canadense, formado por antenas no formato de meio-cano, já registrou cerca de 4 mil FRBs desde 2018.
Um novo recurso garantiu a precisão inédita. Três versões menores do CHIME, chamadas de Outriggers, foram instaladas em diferentes pontos da América do Norte. Juntos, eles funcionam como um sistema do tamanho de um continente.
A nova técnica permite localizar a origem exata. "Imagine que estamos em Nova York e há um vaga-lume piscando na Flórida por um milésimo de segundo. Localizar um FRB até a região exata de sua galáxia é como descobrir não apenas de qual árvore o vaga-lume veio, mas em qual galho ele está", explicou Shion Andrew, estudante de pós-graduação do MIT.
Explosão veio da galáxia NGC4141
O clarão foi rastreado até a constelação da Ursa Maior. A origem está na galáxia espiral NGC4141, localizada a 130 milhões de anos-luz da Terra (cerca de 1,23 sextilhão de quilômetros).
A explosão surgiu em uma região de borda. O sinal foi registrado nos limites de uma área de intensa formação de estrelas, o que reforça a hipótese de que muitos FRBs sejam causados por magnetares — estrelas de nêutrons com campos magnéticos extremamente fortes.
A localização pode indicar a idade da fonte. "Estar na borda pode significar que ela já teve mais tempo para se desenvolver", disse Masui.
Explosão não se repetiu
Os cientistas revisaram dados anteriores do CHIME. Foram analisados seis anos de observações para checar se houve sinais semelhantes na mesma região.
A investigação não encontrou repetições. Enquanto alguns FRBs são recorrentes, outros aparecem apenas uma vez, e o novo caso se encaixa na segunda categoria.
O resultado reforça um mistério da astrofísica. "No momento, estamos no meio dessa história de entender se os FRBs repetidores e os não repetidores têm origens diferentes. Essas observações estão juntando peças do quebra-cabeça", afirmou Masui.
A diversidade dos fenômenos pode ser ainda maior. "Há indícios de que nem todos os progenitores de FRBs sejam iguais. Estamos no caminho para localizar centenas de FRBs por ano. A expectativa é que uma amostra maior ajude a revelar toda a diversidade desses fenômenos", acrescentou Andrew.
A pesquisa teve financiamento internacional. Os recursos vieram da Fundação Gordon e Betty Moore, da Fundação Nacional de Ciência dos EUA e de agências canadenses.
