Explosão espacial misteriosa é vista 'perto' da Terra e intriga cientistas

Astrônomos detectaram uma explosão cósmica extremamente brilhante e rara a "apenas" 130 milhões de anos-luz da Terra. O fenômeno, um fast radio burst (FRB), é um dos mais próximos e luminosos já observados. A descoberta foi publicada ontem na revista Astrophysical Journal Letters.

O que aconteceu

O fenômeno recebeu um apelido inédito. Chamado de RBFLOAT ("explosão de rádio mais brilhante de todos os tempos", na sigla em inglês), o clarão foi identificado por uma equipe internacional de cientistas que inclui físicos do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts).

Um FRB é um clarão de rádio intensíssimo. Ele dura milésimos de segundo, mas pode emitir mais energia do que toda sua galáxia no mesmo intervalo. Em geral, essas explosões são vistas a bilhões de anos-luz, mas o novo registro ocorreu "na vizinhança cósmica", segundo os pesquisadores.