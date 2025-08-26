Como chefões da tecnologia estão se preparando para um 'apocalipse da IA'?

Hoffman, por exemplo, pensa na possibilidade de uma revolta da população contra o Vale do Silício. Isso ganha forma à medida em que a inteligência artificial elimina uma parcela crescente de empregos. "O país vai se voltar contra os ricos? Vai se voltar contra a inovação tecnológica? Vai se transformar em desordem civil?", questionou o empresário.

Outros, como o magnata Elon Musk, ironizam a IA como uma possível ''exterminadora do futuro''. O sul-africano prevê que robôs humanoides podem eventualmente chegar a dezenas de bilhões e serem ''o maior produto de todos os tempos''. Ele também declarou que a IA eventualmente faria ''tudo''.

Para Musk, há 20% de risco de "aniquiliação" humana no futuro. No final de 2024, em entrevista ao podcast ''All In'', Musk falou que a probabilidade de a IA beneficiar a sociedade é de 80%, mas admitiu o risco de ela causar uma ''crise de significado e propósito'' aos humanos, que seriam superados em habilidades e em número, substituídos pelas máquinas autônomas.

Já o ex-presidente-executivo do Google está preocupado com um "cenário Bin Laden" e a proliferação de armas biológicas. Eric Schmidt falou à BBC em março que esses sistemas, nas mãos erradas, poderiam ser usados para desenvolver armas que criassem um ataque biológico. Coreia do Norte, Irã ou a Rússia poderiam ser algumas das autoras, segundo ele. ''Pode prejudicar pessoas inocentes'', acrescentou.

Schmidt propôs um equilíbrio entre a supervisão governamental e o desenvolvimento da tecnologia. "É muito importante que os governos entendam o que estamos fazendo e fiquem de olho em nós. Não estamos argumentando que deveríamos ser capazes de fazer essas coisas unilateralmente, sem supervisão; achamos que isso deveria ser regulamentado.''