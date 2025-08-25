Números parecidos com o seu ficam te ligando? Como se proteger do spoofing

Não clique em links ou anexos em e-mails ou mensagens de texto não solicitados. Examine cuidadosamente o endereço de e-mail, a URL e a grafia usada em qualquer correspondência. Golpistas usam pequenas diferenças para te enganar.

Configure a autenticação de dois fatores e cuidado com as informações que você compartilha nas redes sociais. Ao publicar informações como nomes de animais de estimação, escolas que você frequentou, membros da família e seu aniversário, você pode dar a um golpista todas as informações de que ele precisa para adivinhar sua senha ou responder às suas perguntas de segurança.

Para bloquear chamadas, procure saber se sua operadora fornece algum serviço neste sentido. É possível configurar também alertas de chamadas suspeitas.

Para evitar as ligações de telemarketing, a Anatel possui um site chamado "Não Perturbe". Ele bloqueia as ligações das prestadoras de serviços e instituições financeiras. Após o cadastro, as instituições têm até 30 dias para parar com as ligações.

Denuncie as ligações abusivas. Mesmo se o consumidor não for cadastrado no "Não me perturbe", ele pode denunciar as ligações abusivas que recebe. Tem algumas formas de fazer uma denúncia: a primeira é por meio da Anatel, que é muito eficiente nesse sentido. Se você se sentir lesado, pode também entrar em contato pelo site consumidor.gov.br, um serviço para combater fraudes.

Caso você caia em um golpe do tipo, bloqueie o acesso a suas informações pessoais. Troque suas senhas o mais rápido possível e ative a autenticação em duas etapas em aplicativos que você ainda não optou por essa configuração. Entre em contato, por vias oficiais, com eventuais empresas cujos nomes foram envolvidas no golpe, como uma instituição financeira. Registre um boletim de ocorrência, preferencialmente em delegacias especializadas em crimes cibernéticos.