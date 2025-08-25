Números parecidos com o seu ficam te ligando? Como se proteger do spoofing

Talvez você já tenha recebido uma ligação de um número igual ou com os primeiros dígitos parecidos com o seu. Essa tentativa de golpe, que tem sido cada vez mais utilizada, é conhecida como "spoofing".
O que aconteceu
Spoofing não é uma técnica que rouba dados. Ela é apenas um artifício de engenharia social que golpistas usam para ludibriar vítimas, atiçando-as pela curiosidade.
Na prática, não é o seu número que está ligando para você. O número que efetua a ligação é outro. Ele é inserido em serviços de chamadas pela internet (VoIP), que permitem escolher o número que será mostrado no destino. Como os golpistas usam o telefone da vítima como "disfarce", é ele quem aparece no visor.
Quem aplica o golpe procura convencer a vítima de que ela está interagindo com uma fonte confiável. Ao ver um número parecido com o seu, algumas pessoas seguem na ligação, achando que estão atendendo bancos, órgãos públicos, parentes ou colegas de trabalho, caso o número atingido seja corporativo.
Fraudes telefônicas são cada vez mais aplicadas por golpistas. Ligações automáticas usam um discador computadorizado para realizar chamadas com mensagens pré-gravadas. Com isso, os fraudadores conseguem realizar mais ligações do que uma pessoa faria. Segundo relatório produzido pela empresa Hiya, especializada em medidas contra fraudes telefônicas, o Brasil lidera o ranking mundial de spam, com média de 28 ligações do tipo por mês ao longo do primeiro semestre de 2024. Quase metade das chamadas recebidas de números desconhecidos foram fraudes ou chamadas "incômodas".
Diferenças de ligação de call center
Telemarketing ou operadoras não conseguem alterar o número que irá aparecer na tela do consumidor. Além disso, as ligações que partem do telemarketing também costumam demorar um pouco mais para serem completadas. A espera acontece por conta da tecnologia aplicada às ligações. Primeiro o computador deve detectar que o destinatário atendeu a ligação e depois transfere a um atendente de telemarketing livre.
Como se proteger?
Nunca forneça nome de usuário ou senhas por telefone e só faça ligações para números oficiais. Caso você precise entrar em contato com alguma empresa, use o número de telefone oficial da companhia. Não ligue para números fornecidos durante ligações suspeitas.
Não clique em links ou anexos em e-mails ou mensagens de texto não solicitados. Examine cuidadosamente o endereço de e-mail, a URL e a grafia usada em qualquer correspondência. Golpistas usam pequenas diferenças para te enganar.
Configure a autenticação de dois fatores e cuidado com as informações que você compartilha nas redes sociais. Ao publicar informações como nomes de animais de estimação, escolas que você frequentou, membros da família e seu aniversário, você pode dar a um golpista todas as informações de que ele precisa para adivinhar sua senha ou responder às suas perguntas de segurança.
Para bloquear chamadas, procure saber se sua operadora fornece algum serviço neste sentido. É possível configurar também alertas de chamadas suspeitas.
Para evitar as ligações de telemarketing, a Anatel possui um site chamado "Não Perturbe". Ele bloqueia as ligações das prestadoras de serviços e instituições financeiras. Após o cadastro, as instituições têm até 30 dias para parar com as ligações.
Denuncie as ligações abusivas. Mesmo se o consumidor não for cadastrado no "Não me perturbe", ele pode denunciar as ligações abusivas que recebe. Tem algumas formas de fazer uma denúncia: a primeira é por meio da Anatel, que é muito eficiente nesse sentido. Se você se sentir lesado, pode também entrar em contato pelo site consumidor.gov.br, um serviço para combater fraudes.
Caso você caia em um golpe do tipo, bloqueie o acesso a suas informações pessoais. Troque suas senhas o mais rápido possível e ative a autenticação em duas etapas em aplicativos que você ainda não optou por essa configuração. Entre em contato, por vias oficiais, com eventuais empresas cujos nomes foram envolvidas no golpe, como uma instituição financeira. Registre um boletim de ocorrência, preferencialmente em delegacias especializadas em crimes cibernéticos.
