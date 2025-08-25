Nova imagem da Nasa mostra como funciona enigmática 'mão de Deus' no espaço

Uma nova imagem divulgada pela Nasa mostra em detalhes a chamada "mão cósmica" ou "mão de Deus", uma nebulosa que lembra o formato de uma mão humana. A estrutura é formada pela energia de um pulsar, um dos mais poderosos geradores eletromagnéticos conhecidos da galáxia.
O que aconteceu
A descoberta atualiza registros feitos em 2009. Naquele ano, o Observatório de Raios-X Chandra já havia revelado a primeira imagem do fenômeno. Agora, dados de rádio do ATCA (Australia Telescope Compact Array) foram combinados com observações em raios-X para oferecer uma visão inédita do objeto e de suas propriedades.
O centro da imagem é o pulsar B1509-58. Trata-se de uma estrela de nêutrons que gira quase sete vezes por segundo e tem apenas 20 quilômetros de diâmetro. Apesar do tamanho reduzido, ele gera uma nebulosa chamada MSH 15-52, que se estende por 150 anos-luz — cerca de 900 trilhões de milhas.
A origem desse pulsar foi uma explosão estelar. A morte de uma estrela massiva, que colapsou após esgotar seu combustível nuclear, resultou em uma supernova. O núcleo restante se tornou o pulsar, enquanto as camadas externas foram lançadas ao espaço.
A força desse objeto é imensa. Seu campo magnético é 15 trilhões de vezes mais intenso que o da Terra. Essa combinação de rotação acelerada e magnetismo transforma o B1509-58 em um "dínamo" cósmico capaz de liberar ventos de elétrons e partículas que moldam a nebulosa.
A nova imagem é resultado da sobreposição de diferentes observações. Os dados de rádio do ATCA aparecem em vermelho; os raios-X do Chandra, em azul, laranja e amarelo; e a emissão óptica de gás de hidrogênio, em dourado. O cruzamento dessas informações mostra como a energia do pulsar interage com os restos da supernova RCW 89.
Os cientistas identificaram filamentos de rádio alinhados ao campo magnético da nebulosa. Esses traços podem ser resultado da colisão entre os ventos do pulsar e os destroços da supernova. Segundo os pesquisadores, há diferenças marcantes entre as emissões em rádio e em raios-X.
Um dos pontos mais intrigantes é a ausência de sinal de rádio em uma região de forte emissão de raios-X, identificada como a onda de choque da supernova. "Supernovas jovens costumam brilhar em ondas de rádio, mas não vemos esse comportamento em RCW 89", destacaram os pesquisadores no estudo.
Apesar dos avanços, muitas questões seguem abertas. A estrutura da nebulosa e sua evolução ainda não são totalmente compreendidas, e os cientistas acreditam que novas observações serão necessárias para decifrar o fenômeno.
O estudo, liderado por Shumeng Zhang, da Universidade de Hong Kong, foi publicado no The Astrophysical Journal. O trabalho também contou com a participação de pesquisadores da Universidade de Hong Kong e do Instituto Nacional de Astrofísica da Itália.
