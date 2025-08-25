Nova imagem da Nasa mostra como funciona enigmática 'mão de Deus' no espaço

A origem desse pulsar foi uma explosão estelar. A morte de uma estrela massiva, que colapsou após esgotar seu combustível nuclear, resultou em uma supernova. O núcleo restante se tornou o pulsar, enquanto as camadas externas foram lançadas ao espaço.

A força desse objeto é imensa. Seu campo magnético é 15 trilhões de vezes mais intenso que o da Terra. Essa combinação de rotação acelerada e magnetismo transforma o B1509-58 em um "dínamo" cósmico capaz de liberar ventos de elétrons e partículas que moldam a nebulosa.

A nova imagem é resultado da sobreposição de diferentes observações. Os dados de rádio do ATCA aparecem em vermelho; os raios-X do Chandra, em azul, laranja e amarelo; e a emissão óptica de gás de hidrogênio, em dourado. O cruzamento dessas informações mostra como a energia do pulsar interage com os restos da supernova RCW 89.

Detalhes da nova imagem da "mão cósmica" (ou "mão de Deus") registrada pela Nasa Imagem: Divulgação/Nasa

Os cientistas identificaram filamentos de rádio alinhados ao campo magnético da nebulosa. Esses traços podem ser resultado da colisão entre os ventos do pulsar e os destroços da supernova. Segundo os pesquisadores, há diferenças marcantes entre as emissões em rádio e em raios-X.

Um dos pontos mais intrigantes é a ausência de sinal de rádio em uma região de forte emissão de raios-X, identificada como a onda de choque da supernova. "Supernovas jovens costumam brilhar em ondas de rádio, mas não vemos esse comportamento em RCW 89", destacaram os pesquisadores no estudo.