Seu cachorro tem a capacidade única de ler sua mente. Veja o porquê

Seu cão inclina a cabeça quando você chora, caminha quando você está estressado e, de alguma forma, aparece ao seu lado nos seus piores momentos. Coincidência? Nem de longe.

Milhares de anos de coevolução deram aos cães maneiras especiais de se sintonizarem com nossas vozes, rostos e até mesmo com a química do cérebro. Desde as regiões do cérebro dedicadas ao processamento de nossa fala até o "hormônio do amor" ou oxitocina que surge quando nos olhamos, a mente do seu cão está programada para captar o que você está sentindo.

A evidência dessa extraordinária inteligência emocional começa no próprio cérebro. O cérebro dos cães tem áreas dedicadas que são sensíveis à voz, semelhantes às dos seres humanos. Em um estudo de imagem cerebral, os pesquisadores descobriram que os cães possuem regiões de processamento de voz em seu córtex temporal que se iluminam em resposta a sons vocais.

Os cães respondem não apenas a qualquer som, mas ao tom emocional de sua voz. Exames cerebrais revelam que sons emocionalmente carregados —uma risada, um choro, um grito de raiva— ativam o córtex auditivo dos cães e a amígdala —uma parte do cérebro envolvida no processamento de emoções.

Os cães também são hábeis leitores de faces. Quando são mostradas imagens de rostos humanos, os cães apresentam maior atividade cerebral. Um estudo descobriu que ver um rosto humano familiar ativa os centros de recompensa e os centros emocionais de um cão —o que significa que o cérebro do seu cão está processando suas expressões, talvez não em palavras, mas em sentimentos.

Os cães não apenas observam suas emoções; eles também podem "capturá-las". Os pesquisadores chamam isso de contágio emocional, uma forma básica de empatia em que um indivíduo espelha o estado emocional de outro. Um estudo de 2019 descobriu que alguns pares de cães e humanos tinham padrões cardíacos sincronizados durante momentos estressantes, com seus batimentos cardíacos espelhando um ao outro.

Esse contágio emocional não requer um raciocínio complexo —é mais uma empatia automática decorrente de um vínculo estreito. Os bocejos ou choramingos empáticos de seu cão provavelmente se devem à associação aprendida e à sintonia emocional, e não ao espelhamento literal da mente.

O efeito da oxitocina

A descoberta mais notável sobre o vínculo entre humanos e caninos pode ser a conexão química que compartilhamos. Quando cães e humanos fazem contato visual suave, ambos os parceiros sentem uma onda de oxitocina, muitas vezes chamada de "hormônio do amor".

Em um estudo, os donos que mantiveram longos olhares mútuos com seus cães apresentaram níveis de oxitocina significativamente mais altos depois, assim como seus cães.

Esse ciclo de feedback da oxitocina reforça o vínculo, assim como o olhar entre um pai e um bebê. Surpreendentemente, esse efeito é exclusivo dos cães domesticados: lobos criados por humanos não respondiam da mesma forma ao contato visual humano. À medida que os cães foram domesticados, eles desenvolveram esse ciclo interespécies de oxitocina como uma forma de se ligarem emocionalmente aos humanos. Aqueles olhos cheios de alma que seu filhote lhe dirige estão unindo quimicamente vocês dois.

Além do contato visual, os cães são surpreendentemente habilidosos na leitura da linguagem corporal e das expressões faciais humanas. Experimentos demonstram que os cães de estimação conseguem distinguir um rosto sorridente de um rosto zangado, mesmo em fotos.

Os cães demonstram uma sutil tendência do hemisfério direito ao processar sinais emocionais, tendendo a olhar para o lado esquerdo do rosto humano ao avaliar expressões —um padrão também observado em humanos e primatas.

Os cães dependem de vários sentidos para discernir como você está se sentindo. Um "Bom garoto!" alegre e agudo com uma postura relaxada envia uma mensagem muito diferente de um grito severo com linguagem corporal rígida. Surpreendentemente, eles podem até mesmo farejar emoções. Em um estudo de 2018, cães expostos ao suor de pessoas assustadas apresentaram mais estresse do que cães que sentiram o cheiro de suor "feliz". Em essência, sua ansiedade tem um cheiro desagradável para seu cão, enquanto sua felicidade relaxada pode deixá-lo à vontade.

Criados para a amizade

Como os cães se tornaram tão notavelmente sintonizados com as emoções humanas? A resposta está em sua jornada evolutiva ao nosso lado. Os cães têm cérebros menores do que os de seus ancestrais lobos selvagens, mas, no processo de domesticação, seus cérebros podem ter sido reconectados para aprimorar a inteligência social e emocional.

As pistas vêm de um experimento russo de domesticação de raposas. As raposas criadas para serem mansas apresentaram aumento da massa cinzenta em regiões relacionadas à emoção e à recompensa. Esses resultados desafiam a suposição de que a domesticação torna os animais menos inteligentes. Em vez disso, criar animais para serem amigáveis e sociáveis pode melhorar as vias cerebrais que os ajudam a formar vínculos.

Nos cães, milhares de anos vivendo como nossos companheiros ajustaram as vias cerebrais para ler os sinais sociais humanos. Embora o cérebro de seu cão possa ser menor do que o de um lobo, ele pode ser otimizado exclusivamente para amar e compreender os seres humanos.

Os cães provavelmente não estão ponderando por que você está chateado ou percebendo que você tem pensamentos e intenções distintas. Em vez disso, eles são excelentes em captar o que você está projetando e responder de acordo.

Portanto, os cães podem não ser capazes de ler nossas mentes, mas ao ler nosso comportamento e sentimentos, eles nos conhecem emocionalmente de uma forma que poucos outros animais conseguem. Em nosso agitado mundo moderno, essa empatia entre espécies não é apenas cativante; ela é evolutiva e socialmente significativa, lembrando-nos de que a linguagem da amizade às vezes transcende totalmente as palavras.

Laura Elin Pigott, professora sênior em neurociências e neurorreabilitação, líder de curso na Faculdade de Saúde e Ciências da Vida, Universidade South Bank de Londres

Este artigo foi republicado do The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original.