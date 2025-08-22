Sony anuncia aumento de preço do Playstation 5 nos Estados Unidos

A Sony informou ainda que os preços recomendados para os acessórios do PlayStation 5 permanecem inalterados. "Não temos outras alterações de preço para anunciar em mercados adicionais", complementa a nota.

Embora a Sony não tenha atribuído o aumento às tarifas de Trump, empresas vem alertando que preços mais altos estão a caminho. O 'tarifaço' de Trump, anunciado em abril, entrou em vigor no início deste mês para a maioria dos países.

Atualmente, os EUA aplicam uma tarifa de 30% sobre as importações da China, e de 15% sobre as importações do Japão. São onde estão localizadas as duas principais bases de fabricação do PS5.

Leia a nota completa da Sony:

Assim como muitas empresas globais, continuamos a enfrentar um ambiente econômico desafiador. Como resultado, tomamos a difícil decisão de aumentar o preço de varejo recomendado para os consoles PlayStation 5 nos EUA a partir de 21 de agosto.

Os preços de varejo recomendados atualizados para os consoles PlayStation 5 nos EUA são os seguintes: