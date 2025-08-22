Sony anuncia aumento de preço do Playstation 5 nos Estados Unidos

O Playstation 5 vai ficar mais caro nos Estados Unidos a partir desta semana, conforme anunciou a Sony.
O que aconteceu
Todos os modelos terão aumento de preço de US$ 50 (R$ 274 na cotação atual). "Assim como muitas empresas globais, continuamos a enfrentar um ambiente econômico desafiador", justificou a Sony, em comunicado oficial publicado em seu blog.
- PlayStation 5 - de US$ 499,99 para US$549,99
- PlayStation 5 Edição Digital - de US$ 449,99 para US$499,99
- PlayStation 5 Pro - de US$ 699,99 para $749,99
A Sony informou ainda que os preços recomendados para os acessórios do PlayStation 5 permanecem inalterados. "Não temos outras alterações de preço para anunciar em mercados adicionais", complementa a nota.
Embora a Sony não tenha atribuído o aumento às tarifas de Trump, empresas vem alertando que preços mais altos estão a caminho. O 'tarifaço' de Trump, anunciado em abril, entrou em vigor no início deste mês para a maioria dos países.
Atualmente, os EUA aplicam uma tarifa de 30% sobre as importações da China, e de 15% sobre as importações do Japão. São onde estão localizadas as duas principais bases de fabricação do PS5.
Leia a nota completa da Sony:
Assim como muitas empresas globais, continuamos a enfrentar um ambiente econômico desafiador. Como resultado, tomamos a difícil decisão de aumentar o preço de varejo recomendado para os consoles PlayStation 5 nos EUA a partir de 21 de agosto.
Os preços de varejo recomendados atualizados para os consoles PlayStation 5 nos EUA são os seguintes:
- PlayStation 5 - $549,99
- PlayStation 5 Digital Edition - $499,99
- PlayStation 5 Pro - $749,99
Os preços de varejo recomendados para os acessórios do PlayStation 5 permanecem inalterados, e não temos outras alterações de preço para anunciar em mercados adicionais.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.