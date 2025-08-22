À venda, OnlyFans aumentou assinantes apostando em criadores fora do pornô

A plataforma de conteúdos exclusivos OnlyFans teve aumento de 24%, segundo a própria companhia, chegando a 377,5 milhões de usuários pagantes. O proprietário da página, Leonid Radvinsky, tem planos de vender a empresa.

O que aconteceu

Aumento de usuários foi puxado pela diversificação de conteúdos. Ainda que o OnlyFans seja conhecido por conteúdo adulto, a empresa atribui aumento de assinantes a parcerias fora desse ramo, com figuras públicas do ramo de esportes e comédia, por exemplo.No Brasil, por exemplo, o surfista Pedro Scooby passou a fazer publicações na plataforma. Nos EUA, a comediante Whitney Cummings passou a criar conteúdo.

OnlyFans pagou US$ 5,6 bilhões para criadores. Vale lembrar que no modelo de negócio da companhia, o criador fica com 80% do dinheiro da assinatura, e a plataforma fica com os 20% restantes. Empresa teve aumento de 13% no número de criadores, chegando a 4,6 milhões.