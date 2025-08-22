À venda, OnlyFans aumentou assinantes apostando em criadores fora do pornô

A plataforma de conteúdos exclusivos OnlyFans teve aumento de 24%, segundo a própria companhia, chegando a 377,5 milhões de usuários pagantes. O proprietário da página, Leonid Radvinsky, tem planos de vender a empresa.
O que aconteceu
Aumento de usuários foi puxado pela diversificação de conteúdos. Ainda que o OnlyFans seja conhecido por conteúdo adulto, a empresa atribui aumento de assinantes a parcerias fora desse ramo, com figuras públicas do ramo de esportes e comédia, por exemplo.No Brasil, por exemplo, o surfista Pedro Scooby passou a fazer publicações na plataforma. Nos EUA, a comediante Whitney Cummings passou a criar conteúdo.
OnlyFans pagou US$ 5,6 bilhões para criadores. Vale lembrar que no modelo de negócio da companhia, o criador fica com 80% do dinheiro da assinatura, e a plataforma fica com os 20% restantes. Empresa teve aumento de 13% no número de criadores, chegando a 4,6 milhões.
Expandimos para novos segmentos, demonstrando a força e o potencial da plataforma em uma ampla variedade de gêneros. Com diversas parcerias importantes com marcas e indivíduos, especialmente no esporte, o OnlyFans continuou a fortalecer sua reputação como um elemento fundamental da economia dos criadores.
Keily Blair, CEO do OnlyFans
Dono do OnlyFans ganhou dividendo recorde de US$ 701 milhões em 2024. O empresário ucraniano-americano Leonid Radvinsky, 43, é o único proprietário, e a companhia tem uma estrutura de menos de 50 funcionários, além de terceiros que atuam na moderação. Quantia obtida por ele é considerada recorde e uma das maiores já registradas entre executivos.
Proprietário quer vender o OnlyFans por US$ 8 bilhões. Este é o valor estimado por Radvinsky pela plataforma. Não se sabe ao certo por que ele quer dar andamento no negócio. Há desde quem acredite que a página chegou ao pico do seu valor de mercado ou uma tentativa do dono de diversificar investimento em outros ramos. O atual proprietário foi, no passado, dono de sites de conteúdo adulto.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.