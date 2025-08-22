Checagem de idade e remoção de abusos: veja 5 polêmicas do 'Eca Digital'

A Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto de lei 2628/2022, que estabelece regras de proteção a crianças e adolescentes na internet, após repercussão do vídeo do youtuber Felca sobre adultização.
Ele ainda precisa passar por uma nova votação no Senado, e depois, pela sanção do presidente Lula (PT) para virar lei. As novidades da PL, porém, deixam dúvidas sobre sua eficácia. Veja abaixo alguns dos pontos mais polêmicos.
Remoção de conteúdo criminoso
O que diz o texto: O PL determina que as big techs retirem do ar conteúdo que viola direitos de crianças e adolescentes "assim que forem comunicados", por meio de algum sistema de notificação presente nas plataformas online.
A notificação deve partir da vítima, de seus representantes (pais, por exemplo), do Ministério Público ou de entidades de defesa dos direitos de crianças e adolescentes, independentemente de ordem judicial.
O que pode melhorar: A proposta é um passo adiante do que era realizado até então, quando as big techs costumavam remover conteúdo apenas sob ordem judicial. A PL vai no mesmo caminho de responsabilizar as plataformas quando tal conteúdo ilegal permanece no ar, após julgamento do STF em junho sobre o Marco Civil da Internet.
Potenciais problemas: O projeto como foi aprovado pelo Senado previa o conceito de "dever de cuidado". A expressão reforçava que Google, Facebook e cia. deveriam aplicar de forma proativa, nas suas respectivas plataformas, meios de proteger os jovens usuários de potenciais danos sem precisar de decisão judicial.
Após pressão da oposição na Câmara, que chamou isso de "censura prévia", o termo foi trocado por "prevenção, proteção, informação e segurança", algo mais aberto a interpretações jurídicas e que na prática favorece as big techs, que poderão argumentar mais na Justiça sobre cada caso.
Verificação de idade e controle parental
O que diz o texto: As plataformas terão de lançar ferramentas de controle para os pais moderarem o que as crianças acessam na web. Contas de menores até 16 anos precisarão ser vinculadas a responsáveis.
Além disso, as empresas de internet terão que investir em mecanismos de verificação de idade mais auditáveis e tecnicamente seguros. Hoje a maioria deles funciona principalmente por autodeclaração, com o famoso botão "Sim, tenho mais de 18 anos" para clicar, o que, na prática, é ineficaz.
O que pode melhorar: No Reino Unido, onde novos modelos de verificações de idade em sites adultos já estão em vigor, o número de acessos a sites de pornografia caiu significativamente.
Algumas das novas técnicas de verificação de idade são estimativa de idade baseada na criação do e-mail, escanear rosto por meio de foto ou vídeo, ou cruzamento de dados com números de celular ou de cartões de crédito.
Potenciais problemas: No mesmo Reino Unido, algumas das técnicas novas de checagem de idade foram criticadas por colher dados pessoais demais, como os traços biométricos (impressão digital, rosto etc.). E aplicativos de rede privada virtual (VPN), que mascaram a localização online da pessoa, podem ser usados por adolescentes para burlar essa nova muralha digital.
Perfilamento e publicidade
O que diz o texto: O PL proíbe o perfilamento, análise emocional e anúncios direcionados para crianças e adolescentes. Ou seja, os dados gerados por internautas menores de idade não podem ser usados para montar perfis usados para gerar propaganda automatizada.
O que pode melhorar: No entender de Carlos Affonso Souza, colunista de Tilt, a medida coloca o Brasil em sintonia com a União Europeia e responde a denúncias de que plataformas conseguem detectar quando jovens estão ansiosos ou tristes.
Para entidades de defesa dos direitos das crianças, as proibições sobre publicidade e formação de perfis de menores são importantes para deixar esse público de fora do circuito algorítmico Carlos Affonso Souza
Potenciais problemas: Ainda segundo Souza, empresas de tecnologia podem considerar a proibição ampla demais e a futura lei poderia inviabilizar até mesmo personalizações com fins educativos para crianças e adolescentes.
Agência reguladora
O que diz o texto: O PL prevê a função de uma "autoridade administrativa autônoma de proteção aos direitos de criança e adolescente no ambiente digital". Ou seja, um órgão que atuará como "xerife" da nova lei, analisando casos, apresentando recomendações e aplicando penas nessa linha.
O que pode melhorar: Já existe no Brasil desde 2020 a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), entidade criada apenas para aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Um órgão especializado no assunto permite criar equipes com o conhecimento e experiência necessários para que a lei nova funcione.
No ano passado, a rede social TikTok foi investigada pela ANPD após suspeitas de que o aplicativo estaria coletando dados de adolescentes ilegalmente.
Potenciais problemas: Apesar de poder aplicar multas altas, a própria ANPD tem alcance limitado para punir as big techs. Por exemplo, a entidade não é capaz de expulsar plataformas infratoras ou paralisar suas atividades no Brasil. Um órgão nesses moldes precisaria adquirir mais poderes se quiser frear abusos contra menores com rapidez.
Games e caixas de recompensa
O que diz o texto: O PL diz que caixas de recompensa (loot boxes) em games voltados a crianças e adolescentes —itens que costumam ser acusados de viciar menores, como jogos de azar— precisarão, segundo o texto atual da PL, oferecer recompensa de, no mínimo, um item virtual ou uma vantagem aleatória em cada caixa; não podem estar mais vazias.
Em relação aos jogos que permitem a interação entre usuários por meio de mensagens de texto, áudio ou vídeo, o projeto pede mais cuidado na classificação indicativa e que os pais tenham a opção de desativar essas ferramentas.
O que pode melhorar: Em agosto, foi noticiado o processo nos EUA contra a plataforma de jogos Roblox por não dispor de medidas de segurança eficazes para proteger os usuários de predadores sexuais.
Esse é um exemplo recente de que não só as plataformas de vídeos, mensagens e redes sociais podem ser nocivas ao público infanto-juvenil; as de games também oferecem muitos perigos.
Potenciais problemas: Segundo Souza, essa parte encontrou resistência no setor de games por já ter sido tratada na lei nº 14.852/2024, aprovada no ano passado. Ela trazia vários dispositivos que se sobrepõem ao novo PL, e proíbe compras ou transações comerciais dentro dos jogos com contas de crianças e sem o consentimento dos responsáveis. Como está, pode causar confusão no meio jurídico.
