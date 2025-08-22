Ex-executivo do Google diz que curso de medicina pode ser 'perda de tempo'

Jad Tarifi, fundador da primeira equipe de inteligência artificial generativa do Google, disse em uma entrevista à revista Fortune que o ensino superior como conhecemos está prestes a se tornar obsoleto, e que estudar para se tornar um médico ou advogado pode não valer mais a pena.
O que aconteceu
Segundo Tarifi, a velocidade do avanço tecnológico ameaça tornar obsoletos até mesmo os diplomas mais prestigiados. "A IA em si vai ter desaparecido quando você terminar o doutorado. Até mesmo coisas como a aplicação da IA à robótica já estarão resolvidas nessa altura", disse ao Business Insider.
Ele próprio é doutor em IA desde 2012, mas hoje, aos 42 anos, acredita que não seguiria o mesmo caminho. "O ensino superior como o conhecemos está prestes a se tornar obsoleto", afirmou à Fortune. Para ele, o futuro não está em credenciais, mas no "cultivo de perspectivas únicas, agência, consciência emocional e laços humanos fortes".
Tarifi alerta que até cursos longos, como direito e medicina, podem se tornar inviáveis diante do ritmo da IA. "No sistema médico atual, o que você aprende na faculdade de medicina é muito desatualizado e baseado na memorização", disse.
O ex-executivo aconselha a geração Z a buscar outros focos de aprendizado. "Eu encorajo os jovens a se concentrarem em duas coisas: a arte de se conectar profundamente com os outros e o trabalho interno de se conectar consigo mesmos", disse à Fortune.
Outros líderes de tecnologia também compartilham essa visão crítica sobre a educação formal. O CEO da OpenAI, Sam Altman, afirmou recentemente que "o GPT-5 realmente dá a sensação de estar conversando com um especialista com nível de doutorado em qualquer assunto". Já Mark Zuckerberg disse em abril que "não tem certeza se a faculdade está preparando as pessoas para os empregos que elas precisam ter hoje".
