Ex-executivo do Google diz que curso de medicina pode ser 'perda de tempo'

Jad Tarifi, fundador da primeira equipe de inteligência artificial generativa do Google, disse em uma entrevista à revista Fortune que o ensino superior como conhecemos está prestes a se tornar obsoleto, e que estudar para se tornar um médico ou advogado pode não valer mais a pena.

O que aconteceu

Segundo Tarifi, a velocidade do avanço tecnológico ameaça tornar obsoletos até mesmo os diplomas mais prestigiados. "A IA em si vai ter desaparecido quando você terminar o doutorado. Até mesmo coisas como a aplicação da IA à robótica já estarão resolvidas nessa altura", disse ao Business Insider.

Ele próprio é doutor em IA desde 2012, mas hoje, aos 42 anos, acredita que não seguiria o mesmo caminho. "O ensino superior como o conhecemos está prestes a se tornar obsoleto", afirmou à Fortune. Para ele, o futuro não está em credenciais, mas no "cultivo de perspectivas únicas, agência, consciência emocional e laços humanos fortes".