As vitórias e derrotas do lobby das big techs no projeto da 'adultização'

Mesmo com dois lobistas dentro do plenário durante a discussão do projeto de adultização, as big techs ficaram no empate em relação as suas demandas na Câmara. O texto agora volta ao Senado e, se passar, vai à sanção do presidente Lula (PT).
O que aconteceu
A maior derrota foi sobre quem fiscaliza as redes sociais. A maior vitória ocorreu na limitação dos posts que podem ser retirados do ar sem necessidade de decisão judicial.
Três pontos foram objeto de lobby de longa data. O projeto começou a tramitar na Câmara em 1º de abril, data sempre acompanhada de piada por parte dos deputados por simbolizar o dia da mentira. Desde essa época, houve reuniões entre lobistas e parlamentares.
Meta, Google, TikTok e Kwai se encontraram com o relator. Jadyel Alencar (Republicanos-PI) só não recebeu representantes do X, rede social de Elon Musk que tem histórico de embates com a Justiça brasileira.
A plataforma mais ativa no lobby foi a Meta. Dona do WhastApp, Intagram e Facebook, ela tinha um "rel gov" (como são chamados os lobistas que atuam no Congresso) no plenário da Câmara.
Meta não quis se pronunciar. O Conselho Digital, entidade que representa o setor, também enviou lobistas à Câmara. Procurado, ele também não se pronunciou.
Oposição frustrou big techs
As plataformas esperavam que a oposição fosse mais firme. A expectativa não se confirmou e resultou na maior derrota das redes sociais.
O resultado negativo ocorreu mesmo com intensificação do lobby. A Meta e o Conselho Digital, entidade que representa as big techs, aumentaram as reuniões com a equipe do relator do projeto na última semana, após a viralização do vídeo de Felca.
Também houve terceirização do lobby. A bancada evangélica, o PL e o PP foram emissários de interesses das big techs, segundo relataram assessores parlamentares que redigiram a versão final da lei.
Derrota das plataformas
As big techs defendiam a autorregulação. Este termo significa criar um conselho com representantes das plataformas que definiria as diretrizes para avaliação de denúncias de exploração sexual de crianças e adolescentes.
Caberia a esse conselho julgar casos e definir punições. Na prática, o controle das redes sociais estaria sob o comando das próprias empresas do ramo.
O poder público não teria poder sobre as plataformas. Haveria uma consulta a representantes estatais, mas a palavra final caberia às big techs.
Prevaleceu a criação de um órgão público. Ele será chamado de Autoridade Administrativa Autônoma de Proteção aos Direitos de Crianças e Adolescentes no Ambiente Digital.
A deputada Maria do Rosário (PT-RS) explicou que o termo autônomo foi estratégico. Havia reclamação da oposição de que o governo promoveria censura por meio da autoridade de fiscalização.
A palavra autônomo sinaliza que não haverá intervenção estatal. A proposta conseguiu maioria, e a demanda das big techs não prosperou.
Vitória das plataformas
O texto inicial determinava remoção de qualquer conteúdo sexual. A retirada do ar seria imediata e sem necessidade de determinação judicial.
A redação foi considerada genérica. As big techs e a direita entenderam que a aplicação deste princípio cabia a pessoas de qualquer idade.
Foram incluídos os termos criança e adolescentes. Esta foi a maior vitória do lobby das redes sociais.
Empate
A retirada de conteúdos antes de decisão da Justiça não prosperou. Mas as big techs conseguiram limitar os casos em que esta medida será aplicada.
A lei aprovada determinou que só há remoção imediata se o pedido partir de representantes da seguinte lista:
- Vítima;
- Representante da vítima;
- Ministério Público;
- Entidades de defesa dos direitos de crianças e adolescentes.
Conversas com todos os lados
O relator do projeto ressaltou que ouviu todos os interessados. O deputado Jadyel disse que houve reuniões com entidades de defesa de crianças e adolescentes e com os ministros Sidônio Palmeira (Secretaria da Comunicação) e Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais).
Ele admitiu que Felca destravou o projeto. A partir da postagem do influenciador, houve empenho do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).
A perspectiva de ir a plenário fez o lobby das big techs aumentar. Na noite da votação, Meta e Conselho Digital tinham lobistas no plenário. Eles estavam junto com deputados da direita.
A presença dos lobistas não foi considerada invasiva. Deputados relataram ao UOL que representantes de setores interessados em projetos estarem no plenário não é algo raro. Acrescentaram que há muitos termos técnicos e era preciso tirar dúvidas.
