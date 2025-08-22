As vitórias e derrotas do lobby das big techs no projeto da 'adultização'

Mesmo com dois lobistas dentro do plenário durante a discussão do projeto de adultização, as big techs ficaram no empate em relação as suas demandas na Câmara. O texto agora volta ao Senado e, se passar, vai à sanção do presidente Lula (PT).

O que aconteceu

A maior derrota foi sobre quem fiscaliza as redes sociais. A maior vitória ocorreu na limitação dos posts que podem ser retirados do ar sem necessidade de decisão judicial.

Três pontos foram objeto de lobby de longa data. O projeto começou a tramitar na Câmara em 1º de abril, data sempre acompanhada de piada por parte dos deputados por simbolizar o dia da mentira. Desde essa época, houve reuniões entre lobistas e parlamentares.