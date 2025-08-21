Verificação de idade funciona, e acesso ao Pornhub despenca no Reino Unido

Depois que o Reino Unido implementou uma nova regra pra checagem de idade para acessar conteúdos para adultos na internet, os sites de pornografia mais populares perderam grande parte de sua audiência no país, segundo a BBC.
O que aconteceu
O Pornhub, perdeu mais de um milhão de visitantes em apenas duas semanas. O novo dado sobre um dos maiores sites de conteúdo pornográfico do mundo veio da empresa de análise de dados Similarweb. Houve queda de 47% no tráfego entre 24 de julho, um dia antes das novas regras vigorarem, e 8 de agosto.
As visitas diárias ao Pornhub caíram de 3,2 milhões em julho para 2 milhões nos primeiros nove dias de agosto. No mesmo período analisado, o tráfego para o XVideos também caiu 47%, e para o OnlyFans, 10%.
Grandes sites adultos foram obrigados por lei a usar verificações avançadas de idade desde 25 de julho. As novas regras decorrem da Lei de Segurança Online de 2023. A norma impõe responsabilidades legais às empresas de tecnologia para proteger melhor crianças e adultos online e prevê sanções em caso de violações.
Regra levou a formas técnicas de verificação de idade. Algumas delas são estimativa de idade baseada na criação do e-mail, escanear rosto por meio de foto ou vídeo ou cruzamento de dados com números de celular ou de cartões de crédito.
No entanto, alguns sites de pornografia menores e que ainda não se adequaram à nova lei viram as visitas aumentarem. "Como vimos em muitas jurisdições ao redor do mundo, muitas vezes há uma queda no tráfego de sites compatíveis e um aumento no tráfego de sites não compatíveis", disse um porta-voz do Pornhub à BBC.
Após a nova regra, aplicativos de rede privada virtual (VPN) se tornaram os mais baixados na App Store da Apple no Reino Unido. Esses apps mascaram a localização online da pessoa, como se ela acessasse a web de outro país. Eles também podem dificultar a coleta de dados sobre quantas pessoas estão visitando sites de locais específicos.
