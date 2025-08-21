Verificação de idade funciona, e acesso ao Pornhub despenca no Reino Unido

Depois que o Reino Unido implementou uma nova regra pra checagem de idade para acessar conteúdos para adultos na internet, os sites de pornografia mais populares perderam grande parte de sua audiência no país, segundo a BBC.

O que aconteceu

O Pornhub, perdeu mais de um milhão de visitantes em apenas duas semanas. O novo dado sobre um dos maiores sites de conteúdo pornográfico do mundo veio da empresa de análise de dados Similarweb. Houve queda de 47% no tráfego entre 24 de julho, um dia antes das novas regras vigorarem, e 8 de agosto.

As visitas diárias ao Pornhub caíram de 3,2 milhões em julho para 2 milhões nos primeiros nove dias de agosto. No mesmo período analisado, o tráfego para o XVideos também caiu 47%, e para o OnlyFans, 10%.