Quando serão os próximos eclipses solares totais? Veja cronograma da década

Os céus reservam muitos espetáculos nos próximos anos: uma série de eclipses solares totais cortará continentes e oceanos. Abaixo, listamos cada um dos próximos fenômenos — com datas, áreas de visibilidade e duração prevista da totalidade — para você se programar e escolher o melhor ponto de observação.
Onde e quando serão os próximos eclipses solares totais?
12 de agosto de 2026
O próximo eclipse solar total ocorrerá em Rússia, Groenlândia, Islândia e Espanha, e terá uma duração de dois minutos e 18 segundos. Será o primeiro eclipse total da Europa em 27 anos. Para ver sua totalidade será necessário estar em um navio na costa de Reykjavik, na Islândia.
2 de agosto de 2027
O eclipse seguinte será o mais longo dos próximos dez anos. Com duração de seis minutos e 23 segundos, ele poderá ser visto de Espanha, Gibraltar, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, Arábia Saudita, Iêmen, Somália e do Território Britânico do Oceano Índico. Sua totalidade poderá ser vista de Luxor, no Egito.
22 de julho de 2028
Também longo, sua duração será de cinco minutos e dez segundos. Desta vez, o eclipse será observado da Oceania, em Ilha Christmas, Ilhas Cocos, Austrália e Nova Zelândia. A cidade de Sydney, na Austrália, terá três minutos e 48 segundos de eclipse, que poderá ser visto de sua baia.
25 de novembro de 2030
Cerca de 11 milhões de pessoas em dois continentes poderão presenciá-lo, apesar do fato de que ocorrerá principalmente no mar, com três minutos e 44 segundos na totalidade. Ele poderá ser visto de Namíbia, Botswana, África do Sul, Lesoto e Austrália.
14 de novembro de 2031
Sua visiblidade será 100% no mar, mais precisamente no norte do Oceano Pacífico. A única maneira de vê-lo é em um navio cruzeiro saindo do Havaí. Porém, ele será o mais curto dos sete eclipses, com um minuto e oito segundos.
30 de março de 2033
Será um eclipse híbrido, combinando um eclipse solar anular (ou "anel de fogo") e um eclipse solar total. Ele será visto por dois minutos e 37 segundos em sua totalidade, em Utqiagvik, no Alasca (EUA). Apenas Alasca e Rússia verão o eclipse, apesar de que um "anel de fogo" será visível da costa do Panamá por 25 segundos.
20 de março de 2034
O último da próxima década ocorrerá em Benim, Nigéria, Camarões, Chade, Sudão, Egipto, Arábia Saudita, Kuwait, Irão, Afeganistão, Paquistão, Índia e China com duração de quatro minutos e nove segundos. Em torno de 109 milhões de pessoas poderão vê-lo, com seus principais locais de observação sendo a Costa do Mar Vermelho, no Egito; Persépolis, Patrimônio Mundial da UNESCO, no Irã; e Leh, na porção indiana da cordilheira do Himalaia.
O que é um eclipse?
Um eclipse ocorre quando Sol, Terra e Lua estiverem rigorosamente alinhados. Se a ordem desse alinhamento for Sol, Lua e Terra, temos um eclipse solar. Já se for Sol, Terra e Lua, temos um eclipse lunar.
Os eclipses obedecem a um ritmo e, por isso, são totalmente previsíveis. Anualmente, ocorrem entre dois e sete eclipses.
* Com informações de reportagens publicadas em 28/05/2013, 05/06/2020 e 17/04/2024.
