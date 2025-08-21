Quando serão os próximos eclipses solares totais? Veja cronograma da década

2 de agosto de 2027

O eclipse seguinte será o mais longo dos próximos dez anos. Com duração de seis minutos e 23 segundos, ele poderá ser visto de Espanha, Gibraltar, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, Arábia Saudita, Iêmen, Somália e do Território Britânico do Oceano Índico. Sua totalidade poderá ser vista de Luxor, no Egito.

22 de julho de 2028

Também longo, sua duração será de cinco minutos e dez segundos. Desta vez, o eclipse será observado da Oceania, em Ilha Christmas, Ilhas Cocos, Austrália e Nova Zelândia. A cidade de Sydney, na Austrália, terá três minutos e 48 segundos de eclipse, que poderá ser visto de sua baia.

25 de novembro de 2030

Cerca de 11 milhões de pessoas em dois continentes poderão presenciá-lo, apesar do fato de que ocorrerá principalmente no mar, com três minutos e 44 segundos na totalidade. Ele poderá ser visto de Namíbia, Botswana, África do Sul, Lesoto e Austrália.